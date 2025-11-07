Luis de la Fuente: «¿Lamine? Su entrenador ha dicho que está apto para jugar y lo celebramos»

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para analizar la lista de este parón internacional donde la gran novedad es el regreso de Lamine Yamal después de superar su pubalgia. Unas de las ausencias principales, una vez más, fue la del capitán Álvaro Morata.

«Un sentido recuerdo para Ochotorena. Fue muy importante para la selección española. Nuestro más sentido pésame», comenzó el seleccionador ante la prensa.

Sobre Lamine Yamal: «Está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que está apto para jugar al fútbol. Estará aquí el tiempo que decidamos oportuno que esté. Tenemos que tener a los mejores jugadores. Está recuperando su mejor nivel. Lo celebramos».

«Orgulloso siempre estoy de dirigir a esta generación excepcional. Tenemos una selección maravillosa. Cumplimos objetivos y seguimos mejorando. Tenemos esperanzas en los nuevos retos, ese es el objetivo. No pensamos en el número de partidos que se pueden superar. Casi casi queremos materializar la clasificación», valoró Luis de la Fuente ante la prensa.

«Con total naturalidad. Hablamos de muchas cosas en las concentraciones. Es un privilegio dirigir a estos jugadores. Me quedo con la imagen de Lamine abrazándose a Carvajal tras el golpe con Croacia. Esa es nuestra realidad. Lo que pasa en sus clubes… somos una gran familia. No tenemos ningún problema», dijo el seleccionador español.

«¿Ruido? Sabemos lo que representa una selección. Estamos en el lado opuesto a Italia. Lo que estamos viviendo en los últimos años es histórico. Vamos a poner en valor el gran momento que vivimos. Se pueden conseguir más cosas importantes», comentó Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente analiza su lista de convocados

«Ya he votado al The Best. Anoche. No sé los criterios. A veces coincido y a veces no. Echo en falta jugadores españoles, sobre todo en el pasado. Hubiese nominado a más jugadores españoles. Son los mejores y lo digo siempre», añadió el seleccionador español.

«Vamos a ir paso a paso. Primero a superar a Georgia. Es muy importante para consolidar la clasificación. Contra Turquía sacaremos también un equipo muy competitivo. Siempre nos jugamos algo. Queremos seguir siendo primeros en el ranking mundial», comentó Luis ante los medios.

Sobre Pablo Fornals: «Estoy muy contento por Pablo. Es de los míos. Es de la generación del Europeo sub-21 que ganamos. Está haciendo un gran trabajo y se lo ha ganado. Tiene un gran peso. Está en perfectas condiciones, es solamente un golpe. Tiene muchas ganas».

Más sobre Lamine: «Suscribo mis palabras sobre él. Tiene 18 años y es un proceso natural. Hay que acompañarle y ayudarle en su formación. Más oportunidades tendrá el club. Es responsabilidad de todos. Lo veis hincar el diente. Sabemos de qué va esto. Lo repito textualmente lo que dije hace un año».

Sobre Morata: «Toda excepción confirma la regla. Aquí hago la excepción de hablar de Álvaro. Sigue teniendo la misma importancia para nosotros, es un jugador de futuro. Es muy importante para nosotros y lo será. No sucede nada, Álvaro entiende la situación».

«Queremos aprovechar las condiciones que tiene y el momento de dulce que está teniendo. Es un futbolista para vivir cerca del área, pero nosotros tenemos una realidad diferente a la de su club. Pero encaja en ambas propuestas e intentaremos sacarle sus mejores condiciones», comentó sobre Fermín el seleccionador.

Sobre las lesiones de Olmo: «Hay que tener cuidado con todos los futbolistas, pero esto es un deporte de riesgo. Mientras esté disponible, es un futbolista muy importante. Para nosotros suma siempre. Veremos si juega más, menos o no juega. Pero sumará seguro».

«No, no hemos vuelto hablar. No hemos hablado más que una vez. Hay tiempo para todo, ya hablaremos. Pero quedó todo claro», comentó Luis sobre su relación con Flick.

«Yo siempre 100% a favor del entrenador y 100% en contra de la falta de respeto. Eso es intolerable», culminó Luis sobre el enfrentamiento entre Balliu y el entrenador del Rayo.