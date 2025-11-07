Convocatoria de España: De la Fuente llama a Lamine Yamal y repite Borja Iglesias

La convocatoria de España para los encuentros clasificatorios del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tiene como grandes novedades la presencia de Borja Iglesias, que repite en la convocatoria, y Pablo Fornals. También destaca que Luis de la Fuente ha citado para los encuentros contra Georgia y Turquía a Lamine Yamal.

Hay que recordar que, para esta ventana internacional -la última de 2025-, Luis de la Fuente no podrá contar con Dani Carvajal, Pedri o Nico Williams, entre otros, todos ellos lesionados. Tampoco está citado para estos dos encuentros Rodrigo Hernández.

España se medirá el sábado 15 de noviembre, a las 18:00 horas (hora peninsular española), a Georgia en Tiflis, mientras que el día 18, a las 20:45, cerrará la fase de clasificación contra Turquía en el estadio de La Cartuja. El combinado nacional llega a estas dos últimas jornadas como líder de su grupo, tras haber ganado los cuatro primeros partidos.

Hay que recordar que al Mundial sólo se clasifican de manera directa las selecciones que acaben primeras de sus respectivos grupos. Si España suma los seis puntos, estará en el Mundial; mientras que, si gana a Georgia, incluso perdiendo contra Turquía en Sevilla -salvo que sea por una goleada escandalosa-, estará también en la cita del próximo verano. Sin embargo, si los hombres de Luis de la Fuente no sumasen los tres puntos en Tiflis y, como se espera, el combinado turco vence a Bulgaria, el duelo de Sevilla se convertirá en una auténtica final por estar en el Mundial.

Convocatoria de España