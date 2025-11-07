Jorge Mendes sale en defensa de Lamine y su convulsa vida: «No entiendo tanto ruido»

Jorge Mendes es el agente de futbolistas más relevante de este siglo. El portugués y su agencia Gestifute han estado a cargo de grandes figuras de los últimos años como Cristiano Ronaldo o José Mourinho. La gran perla que tiene en cartera en estos momentos es Lamine Yamal. La estrella del FC Barcelona fichó por la agencia del luso en 2023, cuando comenzó su irrupción en el primer equipo blaugrana. Mendes ha salido en defensa de su representado y sus polémicas fuera de los terrenos de juego. «No entiendo el ruido que hay a su alrededor», ha aclarado.

Lamine Yamal ha sido noticia en este inicio de temporada por su vida privada antes que por su rendimiento deportivo, que ha estado mermado por las lesiones y por el peor desempeño colectivo del Barça. «Todos hemos tenido 18 años y hemos sido jóvenes. Como dijo el presidente Joan Laporta, lo que hay que hacer es apoyarlo y ayudarlo al máximo porque es un gran patrimonio del club», ha añadido Jorge Mendes.

El agente del ’10’ blaugrana considera que su representado está gestionando de buena manera la atención mediática que recibe: «Que todo el mundo esté pendiente de ti también es una gran responsabilidad y una gran presión. Lo está llevando muy bien y hay que seguir ayudándole y una forma de hacerlo es concentrarse exclusivamente en su trabajo». Lamine Yamal es la apuesta de presente y futuro de un Jorge Mendes que cuenta también con los culés Balde, Casadó y Ansu Fati en cartera.

Para el agente luso, el atacante español está centrado en lo futbolístico. Mendes pone de ejemplo su actuación ante el Brujas, donde brilló con luz propia pese a que su equipo no pudo pasar del empate en tierras belgas. «Hablar muy poco y centrarse en el trabajo es clave. Lo mejor que hace Lamine es hablar en el campo, como se vio en el partido de Brujas. En cada partido hace al menos una obra de arte sólo al alcance de alguien predestinado a llegar a lo más alto», ha comentado Jorge Mendes en una conversación con Mundo Deportivo.

Uno de los principales hándicaps de Lamine es este inicio de campaña está siendo la pubalgia que arrastra desde hace semanas. Pese a que el ’10’ le quitó hierro al asunto tras el duelo en Brujas, Mendes hizo alusión a sus problemas físicos en el medio catalán. «Tiene algún problema físico que está tratando con el club para solucionarlo de la mejor manera mientras va jugando. Eso es lo más importante, que se recupere bien y pueda aportar lo máximo al equipo», aclaró.

Mendes y la comparación con Messi y Cristiano

La comparación de Lamine Yamal con Leo Messi es inevitable. Ambos surgieron de La Masía, irrumpieron a corta edad (aunque Lamine ha sido más precoz que el argentino) y encandilaron a la afición con la calidad de su zurda. Mendes también ha aludido a la figura de Cristiano Ronaldo, el jugador que ha potenciado su carrera como agente. «Lamine es único, no hay que compararlo con nadie, como él dice siempre. Él tiene que hacer su propio camino y lo está haciendo muy bien. Pero es obvio que hay jugadores como Leo Messi y Cristiano Ronaldo que son referentes para todos», ha explicado el portugués.