Paco Jémez señala el comportamiento de Lamine: «Una colleja a tiempo viene fenomenal»

El comportamiento de Lamine Yamal se ha convertido en un tema recurrente a debate en el fútbol. Su último gesto en Brujas volvió a generar polémica como consecuencia de una serie prolongada que ya pone en jaque el rumbo que está tomando la estrella del FC Barcelona a la hora de reaccionar a las críticas. Es por ello que no han parado de llegarle consejos para que no se descarrile y mantenerle dentro del foco únicamente en lo deportivo.

Uno que no se ha cortado ni un pelo en mostrar cuáles son los riesgos que hace el delantero cada vez que deja imágenes así es Paco Jémez. El ex técnico del Ibiza analizó todo lo que está sucediendo en torno a la figura de Lamine y, como siempre, se sinceró como siempre ha hecho: «Los capitanes, además de darle cariño, deben exigirle que esté a la altura de las circunstancias. Con esa edad tan temprana y tantas cosas alrededor, es muy fácil despistarte. Es un compendio de toda la gente, incluso familiar, que le asesore y le tranquilice para decirle lo que está bien y mal. Que le hagan ver la realidad y lo que es. De ahí que tome las decisiones más adecuadas, especialmente a lo extradeportivo», explicó.

Lamine Yamal y el riesgo de estar en el foco

Sobre el incidente del Clásico con los jugadores del Real Madrid, Jémez analizó la importancia de no dejarse llevar por las emociones: «Cualquier cosa que va a hacer el Barcelona, se va a sobredimensionar. Ellos no le darán importancia, otros equipos sí…Eso es una injusticia. Los jugadores deben darse cuenta de lo que hay. Si lo hace uno de Primera RFEF, no tiene la misma dimensión que si lo hace Lamine, Vinicius o Mbappé. Esos jugadores que están en equipos tan grandes y que se mueven tanto alrededor de ellos, tienen que ser muy conscientes de que cualquier cosa que hagan se va a exagerar. Algunos lo aprovecharán para hacer daño. Deben aprender a ir con pies de plomo en su vida privada. Una persona debe tener la libertad de lo que quiera sin tener miedo a que lo saquen a la luz. Hoy en día, con las redes sociales, funciona así».

Incluso bromeó con hacer un correctivo para que Lamine espante todo el ruido alrededor suya: «Una buena colleja a tiempo es fantástica, viene fenomenal. Todos metemos la pata, imagínate un chico de 17 años. No importa la edad, tiene que venir alguien que se lo diga», concluyó Paco Jémez.