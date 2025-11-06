La última de Lamine Yamal: se encaró con el público de Brujas y hasta les lanzó un beso

Lamine Yamal fue el gran protagonista del empate del Barcelona contra el Brujas en el partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions (3-3). Además de por su gran actuación con golazo incluido, por su comportamiento con la grada, con la que se encaró en el descuento al anular el árbitro el cuarto gol del equipo belga.

Primero con un gesto amenazante y finalmente lanzando un beso a los aficionados que habían respondido a sus provocaciones. Independientemente de este hecho, Lamine lideró al Barça contra un rival que se adaptaba perfectamente a sus cualidades y en un encuentro en el que por fin pudo lucir su fútbol.

🔥 El colegiado anula el cuarto gol al Brujas… Y mirada a la grada, con beso, de Lamine Yamal.#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/ZfruTMwbb8 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 5, 2025

Tras unas semanas bastante apagado, mermado por esa pubalgia, Yamal reapareció a un nivel altísimo en Brujas y marcó uno de los goles de la Champions, el segundo del conjunto culé. Comenzó marchándose de su par con una espectacular cola de vaca y al controlar el balón lo envió involuntariamente hacia la bota de Fermín López, que con una asistencia increíble le dejó solo ante el portero y éste definió de fábula con el exterior de su pie izquierdo.

La nota negativa es esa mala conducto con la grada, un comportamiento que de mantenerse le afectará a uno de sus grandes sueños a nivel individual: ganar el Balón de Oro. Cabe recordar que en la época reciente uno de los parámetros para la votación es la actitud que los candidatos mantienen durante toda una temporada.

Lamine Yamal y la polémica de Brujas

Lamine Yamal tenía mucho dentro contenido por lo ocurrido a lo largo de las últimas fechas y lo soltó todo contra la grada del estadio del Brujas tras la acción más polémica del choque. Anthony Taylor anuló el cuarto tanto de los locales por una falta inexistente del goleador a Szczesny, que jugó con fuego al intentar regatear en su área en los minutos finales y con empate en el marcador. El árbitro salvó a los de Hansi Flick de un bochorno y su jugador franquicia lo celebró provocando a los hinchas belgas.