La pubalgia: la nueva pesadilla de los cracks de la Liga

La pubalgia se ha convertido en el dolor de cabeza de todos los jóvenes de la Liga. Los cracks del campeonato español sufren la misma dolencia en las últimas semanas, tanto Nico Williams, como Lamine Yamal y un Franco Mastantuono que se ha subido a este particular carro. Esta lesión, además de gozar de un proceso de recuperación lento, no deja en fuera de juego a estos jugadores, pero sí es muy limitante, reduciendo su rendimiento ostensiblemente.

Nico Williams se ha perdido en lo que va de temporada seis partidos, cinco de Liga y uno de Champions, por sus problemas de pubalgia y ha jugado a medio gas prácticamente todos los encuentros desde entonces, siendo muy dosificado por su entrenador. Desde que regresó al equipo aquejado de esos dolores, ha disputado sólo dos partidos como titular y otros tres entrando desde el banquillo.

El rendimiento del internacional español se ha visto reducido significativamente, hasta tal punto que no ve puerta ni asiste con el Athletic de Bilbao desde la primera jornada de Liga, cuando logró el gol y las dos asistencias que acumula esta temporada, sus peores números a esta altura de curso desde que se hizo con la titularidad.

Pero es que el caso de Nico Williams no es el único, otro internacional español como Lamine Yamal se encuentra en una posición similar. El jugador del Barça tiene también problemas de pubalgia y se ha perdido cinco partidos con el conjunto culé por ello. El primer duelo que se perdió fue ante el Valencia a mediados de septiembre. Newcastle, Getafe y Oviedo también estuvo fuera, regresó ante la Real Sociedad media hora, marcó gol para el triunfo, y se perdió ante el Sevilla otro partido.

Este pasado mes de octubre ha estado jugando con esos problemas de pubalgia muy presentes, algo que no le ha impedido seguir haciendo goles y asistiendo, pero que ha dejado ver una versión mucho menos explosiva del joven extremo. Hansi Flick no le está dosificando en exceso y el joven está aprendiendo a lidiar con el dolor.

«Lamine nota dolor algunos días», explicaba el entrenador alemán sobre la pubalgia de Lamine, el cual no descarta pasar por el quirófano para evitar males mayores aunque prioriza un plan menos invasivo y un tratamiento conservador que le evite ese mal trago y el parón obligado, como reflexiona Flick: «Tiene que saber gestionar su lesión. Lo está haciendo muy bien. Requiere de disciplina, tiene que hacerlo: entrenar, tratarse… todas las cosas que tiene que hacer. Y que ha hecho. Es un buen paso adelante para él, pero no puedo decir que ya esté. La lesión va y viene. Y, como digo, tiene que saber gestionarla».

El último en caer lesionado por el mismo motivo es el madridista Franco Mastantuono. El argentino, uno de los grandes refuerzos del Real Madrid este verano, ha tenido que parar esta semana aquejado de esos problemas de pubalgia. El extremo, otro joven talento y muy explosivo, causará baja en el importante choque ante el Liverpool en Anfield en esta jornada de Champions League.

Ante el Valencia en Liga jugó los 90 minutos y este lunes se conocía la lesión de Mastantuono, pubalgia, al igual que Lamine y Nico Williams, otro perfil similar: joven, extremo y muy explosivo, aquejado de una lesión que ya se puede considerar la nueva pesadilla de los cracks de la Liga.