Lamine Yamal ve puerta en Liga dos meses después… pero sigue dejando dudas

Lamine Yamal volvió a marcar con el Barcelona más de dos meses después en Liga y se quitó un gran peso de encima. Se reivindicó con el 1-0 al Elche a los nueve minutos de partido, pero su encuentro fue de más a menos. Dejó muchas dudas en el segundo tiempo y pasó casi desapercibido. Hansi Flick lo mantuvo en el campo hasta el 88 y Montjuic le despidió con ovación.

Tres goles en Liga lleva Lamine Yamal en 11 jornadas. Números muy pobres para un jugador que quiere ser top1 mundial. También es cierto que por lesión ya se ha perdido cuatro encuentros. Necesitaba, por lo tanto, volver a marcar. Esta temporada lleva cuatro entre todas las competiciones y solamente uno fue de jugada, en Mallorca el 16 de agosto.

Luego marcó en Vallecas de penalti el 31 de agosto y desde esa fecha no marcaba Lamine Yamal en Liga hasta hoy. En Champions anotó de penalti contra el Olympiacos. Y contra el Elche volvió a ver puerta más de dos meses después. Demasiado tiempo para un jugador de su nivel. Un peso de encima que suelta el ’10’ culé.

Se reivindicó Lamine Yamal con ese gol, muy suyo, con un recorte dentro del área y disparo a la escuadra. Se besó el escudo del Barcelona y señalaba el «yo estoy aquí» tan característico de Cristiano Ronaldo. Le tocaba hablar en el campo tras la polémica del Clásico y lo hizo. Pero a partir de ahí fue a menos.

Y es que a pesar de su gol, Lamine Yamal sigue estando muy lejos de su mejor nivel. Sigue dejando muchas dudas con su juego y con sus problemas de pubalgia. Falló varias ocasiones claras y en la segunda parte estuvo desaparecido. Fue extraño que Flick no lo quitase antes. Lo mantuvo hasta el 88.

No fue Lamine el mejor jugador del Barça ante el Elche. Tampoco el segundo. Ni el tercero. A pesar de su gol, su encuentro fue muy normalito. Sigue muy lejos de su nivel y se nota que la pubalgia le sigue mermando a la hora de alcanzar su mejor juego.