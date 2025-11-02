El Barcelona se curó las heridas ante un Elche demasiado valiente y mantiene su distancia de cinco puntos con el Real Madrid en la lucha por la Liga. El conjunto culé venció al ilicitano por 3-1 en un partido donde los de Flick recuperaron sensaciones. Lamine Yamal volvió a marcar en Liga dos meses después, Fermín hizo un partidazo con dos asistencias y Ferran y Rashford completaron la victoria. El tanto del Elche lo hizo un Rafa Mir que hizo un partidazo con dos disparos al palo.

No se descuelga el Barcelona de la Liga. Victoria contra el Elche para mantener la distancia con el líder. Recuperó muchas de las sensaciones pérdidas el cuadro blaugrana con un ataque despeinado que no bajó el nivel en los 90 minutos. Una vez más Fermín lideró al equipo en el enganche. Hubo minutos para casi todos, y Lewandowski y Olmo aprovecharon para volver a los terrenos de juego.

Volvió el Barcelona a la Liga tras su derrota en el Clásico. Una semana para lamerse las heridas tuvo un equipo culé que tras perder en el Bernabéu también perdió a Pedri por sanción y luego por lesión. Volvió también Hansi Flick al banquillo y Araujo al once titular. En el Elche, con Sarabia en el banco, Iñaki Peña fue titular en portería.

Lamine Yamal vuelve a marcar en Liga

Comenzó valiente el Elche en Montjuic con varias arrancadas por banda. Pero le duró muy poco la alegría. El Barcelona puso la directa y a los nueve minutos de partido ya iba ganando 1-0. Lamine Yamal volvió a marcar en Liga dos meses después. No lo hacía desde el 31 de agosto en Vallecas y fue de penalti. El ’10’ culé recibió un pase de Balde, se internó en el área y sacó su tradicional disparo con la zurda a la escuadra. Imparable, reivindicación y besándose el escudo del Barça. Tras la polémica en el Bernabéu, Yamal tomaba la palabra en el campo.

Fue una apisonadora el Barcelona tras el primer gol del partido. Solamente tardó dos minutos en hacer otro. Fue Ferran Torres en el minuto 11 el autor del 2-0 con dedicatoria especial a los fallecidos de la DANA del año pasado en Valencia. Era su gol 50 como culé. Aunque medio tanto fue de Fermín, que aprovechó un resbalón de un defensor del Elche, arrancó a toda velocidad hacia la portería y le metió un pase perfecto al delantero.

El Barça había hecho lo más complicado. Un gran inicio en plena crisis. 11 minutos y dos goles. Y las sensaciones es que podían llegar más. Rashford y Lamine avisaron, y Ferran perdonó ante Iñaki. Era un dominio claro del cuadro blaugrana. El Elche intentaba salir a la contra, sin mucha suerte.

Rafa Mir mete al Elche en el partido

Y tras unos primeros 40 minutos de partido donde el duelo pudo haber quedado sentenciado, Rafa Mir lo revitalizó para el Elche. En el 42′, el delantero del cuadro ilicitano metió a su equipo en el encuentro al borde del descanso. Contragolpe de libro por banda izquierda, y cuando toda la defensa azulgrana pensaba que la iba a pasar, el delantero remató al segundo palo transformando un golazo lleno de calidad. 1-2 y el Elche estaba vivo, a pesar de sufrir muchísimo ante un Barça que había mostrado un buen nivel.

Comenzó la segunda mitad con la misma dinámica. El Barcelona comenzó con buen pie y apretando de lo lindo. Presión alta y buscando el tercero con todo. Lo hizo Rashford en el 51 tras otra gran carrera de Fermín, pero fue anulado por fuera de juego del andaluz en el inicio de la jugada. El Elche, mientras, esperaba su momento, siendo muy valiente, con ataques por banda y con la defensa a lo Flick, muy adelantada.

Y en ese momento la tuvo Rafa Mir en el minuto 54 para hacer el empate. Otra vez el delantero quería ser protagonista. Recibió la pelota en el pico del área y su remate con rosca se marchó tocando el travesaño. El partido estaba loco. Los dos equipos querían atacar, atacar y atacar.

Rashford pone el tercero

Abrió el camino hacia la victoria del Barcelona Marcus Rashford en el minuto 60. El inglés se reencontraba con el gol y apagaba la voluntad del Elche. Otra vez Fermín fue protagonista con un cambio de orientación brillante. Recibió Rashford y encaró a Pedrosa. Se marchó de él y con la zurda pegó un zambombazo bestial. Balón al larguero y para dentro. 3-1.

Tras el tanto, Hansi Flick sorprendió con su primer cambio. Quitó el alemán a Fermín, que estaba siendo sin duda su mejor jugador sobre el césped. Complicado de explicar. Salió Dani Olmo en su lugar. Regresaba tras lesión. Un minuto después, en el 67, Rafa Mir la volvió a tener. Otro remata dentro del área que se iba al poste, parada de Szczesny mediante.

En el 74 volvió a mover el banquillo Flick sacando a Lewandowski en su regreso y a Gerard Martín. Sarabia, mientras tanto, metió a Álvaro Rodríguez buscando no irse del partido. Rafa Mir estaba acaparando todas las opciones del Elche. Un remate suyo en el 76 fue de nuevo a las manos de Szczesny.

El Barcelona logró ganar sin sufrir en el tramo final y mantiene su distancia con el Real Madrid en cinco puntos. El equipo culé jugó mucho mejor que en semanas anteriores y Lamine Yamal se llevó una de las ovaciones de la tarde al ser sustituido cerca del final. El Elche terminó fundido y claudicando sin más.