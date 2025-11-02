La sentida celebración de Ferran Torres por el aniversario de la DANA: «Siempre en la memoria»

Continúan los homenajes por el primer aniversario de la DANA que asoló Valencia. Ferran Torres, valenciano que acudió a las localidades anegadas por la DANA en 2024 para ayudar en labores de saneamiento, marcó el segundo gol del Barcelona al Elche y su celebración fue dedicada a su tierra. Se levantó la camiseta azulgrana y mostró una interior acompañada de un mensaje claro. «Valencia siempre en la memoria», con la fecha de la tragedia en la parte superior.

Ferran Torres se involucró el año pasado con las víctimas de la DANA. Ayudó a los afectados y se pronunció con un sentido mensaje. «Se me rompe el corazón viendo a mi gente y a mi tierra devastada por las inundaciones. Sé que no es consuelo, pero quiero enviar desde aquí todo mi ánimo y apoyo a las víctimas y sus familias. Mucha fuerza, Valencia», compartió Ferran Torres tras las inundaciones de la DANA.

El futbolista también tuvo un duro mensaje contra los políticos por su gestión. «Necesitamos un cambio en este país. No tengo fuerzas hoy ni de ir al estadio a ver a mis compañeros jugar. Frustración e indignación con nuestros gobernantes, sean unos u otros. Necesitamos que todo el país de un paso adelante. Esto podría pasar en cualquier parte. Sentimos el calor y apoyo de todos los compatriotas. El Estado está fallido. El pueblo salva al pueblo. Visca Valencia y Viva España», añadió Ferran Torres sobre la DANA.