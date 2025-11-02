Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Elche

El Barcelona derrotó al Elche en el Olímpico de Montjuic (3-1) y recupera la segunda plaza en la clasificación de la Liga, puesto que había perdido este sábado tras la victoria del Villarreal al Rayo Vallecano. El conjunto de Hansi Flick vuelve a la senda de la victoria tras su derrota en el Clásico y seguirá a cinco puntos del Real Madrid, aunque con una jornada menos por disputar en el campeonato.

Con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford, el Barcelona se llevó tres puntos muy importantes que le mantienen en la pelea por la Liga. Un tropiezo ante el Elche hubiera dejado ya muy lejos a los culés del Real Madrid, pero los de Flick resolvieron bien este encuentro de la undécima jornada de Liga. Eso sí, por momentos tuvo que sufrir, ya que el Elche se llegó a poner 2-1 antes del descanso (con gol de Rafa Mir) y tuvo un remate al larguero con ese marcador (y otro más al palo ya con 3-1).

Sin embargo, una gran asistencia de Fermín López y un buen gol de Rashford desencalló el encuentro para el Barcelona, que ya piensa en el partido de Champions ante el Brujas belga que se jugará el próximo miércoles. Después, el próximo domingo, jugará ante el Celta de Vigo en Balaídos.

Con este triunfo ante el Elche, el Barcelona se va a los 25 puntos (de 33 posibles), a cinco del Real Madrid, recuperando la segunda posición. Saca dos puntos al Villarreal y tres al Atlético de Madrid tras 11 jornadas disputadas. Por su parte, el Elche se queda como estaba, en la novena posición, con 14 puntos.

Así queda la clasificación de la Liga

Real Madrid – 30 puntos Barcelona – 25 Villarreal – 23 Atlético de Madrid – 22 Espanyol – 18 Getafe – 17 Betis – 16 Alavés – 15 Elche – 14 Rayo Vallecano – 14 Athletic Club – 14 Sevilla – 13 Celta de Vigo – 13 Real Sociedad – 12 Osasuna – 10 Levante – 9 Mallorca – 9 Valencia – 9 Real Oviedo – 9 Girona – 9

Resultados de la jornada 11 de la Liga

Getafe 2-1 Girona

Villarreal 4-0 Rayo Vallecano

Atlético de Madrid 3-0 Sevilla

Real Sociedad 3-2 Athletic Club

Real Madrid 4-0 Valencia

Levante 1-2 Celta de Vigo

Alavés 2-1 Espanyol

Barcelona 3-1 Elche

Quedan por disputarse: