Kroos le pone las pilas a Flick: «Alinear a Eric antes que a Araújo en el Clásico…»

Toni Kroos siempre ha destacado por su sinceridad a la hora de analizar el fútbol. El ex jugador alemán ha dado su visión del Clásico del pasado domingo, en el que el Real Madrid se impuso por 2-1 al FC Barcelona. Kroos ha criticado la elección de su compatriota Hansi Flick para el centro de la defensa culé. Para el ex madridista, Araújo «habría sido el jugador ideal» para enfrentar al Real Madrid en lugar de Eric García.

El germano ha destacado la debilidad defensiva del Barça como una de las claves del encuentro, en especial en la zona central de la retaguardia. «No entendí que jugara Eric García, aunque sea un poco mejor futbolísticamente que Araújo». Toni Kroos se centra en las cualidades del uruguayo, más propicias para el rival que tenía enfrente. «Tiene la potencia física para perseguir al rival, sobre todo cuando defiendes con un bloque alto», ha explicado.

La defensa blaugrana sufrió ante la velocidad de los atacantes del Real Madrid. Con el conjunto blanco haciéndose fuerte en los duelos en la medular, los pasadores merengues dispusieron de espacio y tiempo para encontrar a la dupla ofensiva. «Si tienes a Mbappé y Vinicius enfrente, necesitas a alguien que pueda igualar su ritmo. Eso lo podría hacer Araujo, y por eso me sorprendió su ausencia». El defensor charrúa ingresó en el campo en el minuto 74 del choque, en sustitución de Eric García. Como ya hizo ante el Girona, cuando anotó el gol de la victoria culé en el descuento, Araujo no tardó en actuar como un atacante más en busca del empate.

Kroos también ha aprovechado el último episodio de su podcast, Einfach mal Luppen, para señalar la planificación de la plantilla del FC Barcelona como la verdadera culpable de su fragilidad en defensa. Más concretamente a la salida de Íñigo Martínez en verano, al que no se sustituyó con otro central. «Era muy importante. Fue el mejor central del Barça en salida de balón. Pese a no ser muy rápido, era un excelente defensor y construía muy bien el juego. No lo reemplazaron y les está pasando factura», ha añadido el campeón del mundo en 2014.

Kroos defiende a Vinicius de las críticas

En su análisis de la victoria merengue en el Clásico, Toni Kroos también trató la polémica reacción de Vinicius al ser sustituido. Pese a remarcar que el brasileño no actuó correctamente, mostró empatía con su situación. «Siempre se puede juzgar desde fuera, pero me gusta tener presente que, en realidad, nadie, salvo los que están ahí, en un Clásico y frente a 80.000 espectadores con el marcador 2-1, sabe que uno desea todo menos irse. Esa emoción, nadie que la juzgue al final puede imaginarla. O a menudo. La mayoría de los que la juzgan simplemente no pueden ponerse en su lugar», argumentó el ex jugador del Real Madrid.