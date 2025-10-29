Toni Freixa saca su antimadridismo contra Carvajal por su pique con Lamine: «Irte a un niño… cobarde»

A Toni Freixa no le ha sentado nada bien la derrota del Barcelona en el Clásico del pasado domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El que fuera directivo del conjunto culé, ahora habitual en tertulias televisivas y radiofónicas, cargó contra Dani Carvajal por su pique con Lamine Yamal tras ese partido.

Freixa explicó que Carvajal «se comportó como un cobarde» cuando fue a recriminar a Lamine Yamal sus palabras previas en ese Real Madrid – Barcelona. El futbolista culé había calentado el encuentro con declaraciones en contra del conjunto blanco, diciendo que «robaba» o que volvería a ganar «0-4» en el Bernabéu. Esas palabras ‘calentaron’ al vestuario del Real Madrid, donde no gustó nada la actitud de Lamine.

Tras el partido, Carvajal se encaró con su compañero de selección, diciéndole que siguiera hablando. Para Toni Freixa, la actitud del capitán del Real Madrid fue la de «un cobarde»: «Es muy fácil hacer eso cuando has ganado el partido en tu estadio, cuando todo el mundo te aplaude, irte a un niño y decirle eso para que todo el mundo te vea cuando lo tienes guardado del vestuario».

«En un partido te encuentras 50 veces en el campo, si tú quieres decirle algo, se lo dices en el partido», continuó Toni Freixa sobre el enfrentamiento entre Dani Carvajal y Lamine Yamal en ese Real Madrid – Barcelona del pasado domingo. «Como dijo Frenkie de Jong, si tienes su teléfono y eres compañero de la selección, le llamas y hablas con él, eso que hiciste fue el numerito para que te aplaudan», continuó el ex directivo del Barcelona.

Cabe recordar, y eso no lo comenta Toni Freixa, que Carvajal dio la mano a Lamine antes de que el culé se revolviera e iniciara la tangana del Clásico.Al vestuario del Real Madrid no les sentaron nada bien las palabras del jugador azulgrana atacando y menospreciando a la entidad madridista. Durante el partido, el Santiago Bernabéu le brindó una sonora pitada cada vez que tocaba el balón. Lamine tampoco tuvo su mejor día con la camiseta del Barcelona. Carreras le volvió a secar, como ya hiciera la temporada pasada con el Benfica, y apenas se fue de su marcador.