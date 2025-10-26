Carvajal, eufórico tras el Clásico: «El resultado se queda hasta corto»

Dani Carvajal se ha pronunciado después de la victoria ante el Barcelona en el Clásico. El capitán del Real Madrid ha destacado que «el resultado se queda hasta corto» tras poder golear al conjunto azulgrana, en un encuentro que terminó 2-1, pero en el que los madridistas contaron con ocasiones más que de sobra, les anularon tres goles por fuera de juego y fallaron un penalti.

«Merecida la victoria, se queda hasta corto el resultado. Un partido clave, ante un rival directo. Nos vamos con muy buenas sensaciones», ha señalado el lateral derecho, después de la victoria en el Bernabéu. «Nos vamos con muy buenas sensaciones y tres puntos más en la clasificación», ha destacado el futbolista del conjunto blanco.

«Hoy sin balón hemos estado muy bien. Hemos interpretado muy bien el partido. Ahí ha estado la clave. No hemos concedido apenas ocasiones», ha señalado el capitán del conjunto blanco, después de ganar el Clásico. Un partido con el que, además, ha alcanzado las 200 victorias en Liga.

El conjunto madridista ha vuelto a ganar un Clásico, tras perder todos los que disputaron el pasado curso. Lo han hecho, por primera vez, con él como capitán. Carvajal ha hablado sobre lo que supone para él portar el brazalete en partidos como este: «Ganarle al Barcelona, siendo el capitán es muy especial. Hay que ser realista, son tres puntos claves pero toca seguir».

También ha hablado sobre el ambientazo que se vivió en el Santiago Bernabéu. «Ha estado espectacular. Quiero dar las gracias a toda la afición porque nos ha llevado en volandas y nos ha apoyado todo el encuentro y en los momentos más complicados. Desde la llegada en el autobús ha sido espectacular y esta victoria es también de ellos. Ha habido un ambientazo», ha destacado.

Carvajal regresó con el Real Madrid después de un mes de baja por una lesión en el soleo de la pierna derecha. Después del derbi, el lateral no había podido volver a jugar, hasta este Clásico. Fue suplente, pero entró en la segunda parte en sustitución de Valverde.

Al término del encuentro tuvo un encontronazo con Lamine Yamal, debido a las palabras del delantero en los últimos días, afirmando que el Real Madrid roba. Carvajal se lo recordó con un «hablas mucho», dando por zanjado el tema al momento, ante lo que el joven futbolista se iba a por él, teniendo que ser empujado por Courtois. Ahí se desató la última tangana.