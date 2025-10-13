Freixa echa bilis contra el Real Madrid: «Tanto daño les hizo Messi y tanto miedo tienen a Lamine»

Toni Freixa vuelve a estar en el foco y lo hace por hablar del Barcelona, y el Real Madrid. El que fuera directivo del Barça y ex candidato a la actual presidencia, ahora es tertuliano en diferentes medios y se hace notar. El abogado barcelonés y socio culé, tras unas polémicas declaraciones el otro día, ha vuelto a hablar sobre el madridismo y todo lo que lo rodea en un momento de horas bajas para el barcelonismo.

La semana pasada Toni Freixa aludía a que “toda España estaba muerta de miedo” con el Real Madrid y se refería a Florentino Pérez como “el poder”. Pocos días después, vuelve a la carga. “Es muy fácil. Te explico la secuencia. Hay una compañía de teatro que se llama ‘Chamartín’, que consiste en que cuando me acerco al área, como esto es un deporte de contacto, me voy a dejar caer. Ese contacto da lugar a un frame, que se pone en todos los medios controlados por el madridismo sociológico que dijo el presidente Laporta”, esgrime Freixa, que recalca que esto sale “en esos medios, al árbitro que se ha atrevido a no pitar aquello, simplemente porque consideró que no era punible, el que no se atreva a pitar que un jugador se lleva las manos a la cara como si le hubieran dado un puñetazo, le van a hacer la vida imposible con los videos de RMTV, acorralándole en las distintas tertulias…”.

“Cuál es el realizador que viendo una jugada que es dudosa se atreve a poner una repetición para que la gente se dé cuenta que no hay nada”, insiste Freixa, que asegura que es algo “que lo vemos cada día” y sentencia: “Es lo que ve todo el mundo. No digo que haya una organización ni unas consignas. Deduzco que lo que sucede es que hay miedo a que no me hagan la vida imposible”.

Freixa sí se atrevió en esta ocasión, en declaraciones para Sport, a hablar de Florentino Pérez sin aludir a pseudónimos: “Hombre, el presidente del Madrid siempre ha tenido mucho poder, como el presidente del Barça o de cualquier club importante del mundo. Sólo hay que ver quién va al palco del Bernabéu. No lo voy a descubrir yo, ya lo dijo Piqué. Mira lo que hay allí y veremos lo que significa estar con o contra. Es decir, tú estás ahí o cerca y tienes que decidir dónde estás. Porque esto es o conmigo o contra mí. Hay organizaciones y maneras de concebir la vida que no te dejan opción: o estás conmigo o contra mí. O sea, tú no eres neutral. Eso no vale. Dime si hay muchos periodistas en Madrid que no estén con ellos… Y del Atlético de Madrid, hay mas no, que estén en contra… Y es la misma ciudad. Pero son instituciones distintas. Distintas filosofías, mentalidades, distintos recursos, apoyos, influencias…”.

Freixa: “Tanto daño les hizo Messi y tanto miedo tienen a Lamine”

Toni Freixa también mencionó a Lamine Yamal y recordó a la figura de Leo Messi, al que toma el relevo como bestia negra del Real Madrid. Ve en el español a ese relevo generacional del argentino, otro jugador que puede marcar diferencias en la próxima década como lo hizo el rosarino. “Tanto daño les hizo Messi y tanto miedo le tienen a Lamine Yamal”, alude Freixa, que asegura que “es la historia del terror” para el madridismo: “Terror. Sienten pánico. Y con el pánico son capaces de vomitar las mayores difamaciones. Son constantes”.

Sobre la figura de Lamine Yamal y su evolución personal y deportiva, Freixa no ve peligro de descarrío: “Esto es como los hijos. A los hijos los controlamos cuando son niños y cuando se hacen mayores acaban haciendo su propia vida. El primer interesado en que todo marche bien es el propio Lamine. La gente se preocupa, y esto que voy a decir es también un poco de filosofía cruyffista… Lamine va a hacer lo que quiera hacer, Ronaldinho hizo lo que quiso hacer, Messi ha hecho lo que ha querido hacer, igual que Cristiano. Oye, no va a depender de lo que le digamos o lo encima que estemos de él. Es muy joven, le ha llegado el éxito muy pronto y es un jugador de élite mundial. Es verdad que hay que digerir todo esto, pero insisto, tengo cien por cien confianza. Creo que el primer interesado en que le vaya bien es él”.