Toni Freixa ve fantasmas por todas partes: «¿El Madrid? En este país todo el mundo está muerto de miedo»

Toni Freixa se ha convertido en un habitual de muchas tertulias radiofónicas y televisivas. El que fuera directivo del Barça y candidato a la presidencia habla y está presente en el debate diario, en la actualidad de la Liga y especialmente en todo lo relacionado con el Barcelona… y el Real Madrid. Toni Freixa ve fantasmas por todas partes, así ha quedado patente en sus últimas declaraciones en las que ha señalado, a su manera, al Madrid.

El ex directivo culé no está contento con las decisiones arbitrales que se están tomando en los últimos partidos de Liga y ha alzado la voz pocos días después de que el Barça perdiera de nuevo el liderato en favor de los blancos, precisamente tras una derrota abultada de los culés.

Toni Freixa quiso destacar algunas «jugadas grises» en favor del Real Madrid y habló de «el poder» como el motor que dirige todo, en una alusión clara a Florentino Pérez… sin mencionarle.

El tertuliano, en una aparición en el Partidazo de COPE, afirmó en alusión al Real Madrid que «en este país todo el mundo está muerto de miedo». Freixa se explicaba así: «Es que, ¿sabes qué pasa? Que en este país todo el mundo está muerto de miedo. Está muerto de miedo el CTA, está muerto de miedo el árbitro que pita y está muerto de miedo el realizador del partido por no poner la repetición».

Freixa dialoga directamente con Juanma Castaño, que dirige el programa y que le pregunta al ex directivo del Barça: «¿Pero a quién le tienen miedo?». A esto, Freixa hace referencia a lo que ya parece una consigna para él: «Amigo Juanma, ¡a el Poder!». El periodista le vuelve a preguntar e insiste, «no tengas miedo tú, ¿quién es el poder?», le dice esperando una respuesta más clara de Freixa, que lanza la piedra y esconde la mano: «¿A ver te tengo explicar yo quien es el poder porque tú no te atreves a decirlo?».

Freixa acababa su pobre intervención quejándose de que todos tienen miedo, pero él no habla con claridad en sus acusaciones, de nuevo lanzado la piedra y escondiendo la mano, justificándose: «Puedes buscarlo. Busca, el poder. A ver qué foto te sale. Pon en Google, ‘el poder en España’».

Calma. Aquesta jornada estava preparada. Tornarem després de l’aturada i la temporada és molt llarga — Toni Freixa (@tonifreixa) October 5, 2025

De hecho, Freixa ya hizo alusión a las polémicas arbitrales en el Sevilla-Barcelona, que finalizó para los culés con derrota 4-1, a través de sus redes sociales. El ex directivo escribió aquel día: «Calma. Esta jornada estaba preparada. Volveremos después del paro y la temporada es muy larga». A esto, añadió poco después: «Espero que se realice una valoración de la jornada desde la junta directiva. Nuestros representantes son ellos y últimamente nos sentimos un poco huérfanos».