Freixa estalla contra quienes afirman que el Barça incumple la regla 1:1: «No tienen ni idea de fútbol»

«Los que piensen que el Barça tiene un problema de sostenibilidad económica, es que no tiene ni idea de fútbol… ni de economía», así de firme y confiado se mostró Toni Freixa, ex directivo culé y candidato a la presidencia del Barça en la que acabó venciendo Joan Laporta, al mismo que ahora defiende por su gestión económica al frente de la entidad, en la que no ve problemas financieros.

Freixa cree que los que piensan que la economía del Barça está dañada en estos momentos son aquellos que tienen «mucha mala fe e intereses inconfesables», así lo afirma en sus redes sociales, las mismas que se han llenado de todo tipo de mensajes como respuesta, desde aquellos que compartan el prisma del ex directivo blaugrana a los que le señalan la «realidad paralela en la que vives».

El que pensi que el Barça te un problema de sostenibilitat econòmica, és que no te ni idea de futbol… ni d’economia. O potser és que el que li passa és que te molta mala fe i interessos inconfessables — Toni Freixa (@tonifreixa) July 2, 2025

La única realidad es que, a día de hoy, el Barça no está dentro de los parámetros que exige la Liga para otorgarle la ansiada regla 1:1 que les permitiría operar con normalidad. De hecho este es el principal motivo por el que, pese a que el club tiene un acuerdo cerrado con Nico Williams, no se ha cerrado la operación. Porque sí, el Barça tiene dinero para pagar a ‘tocateja’ los 62 millones de euros, el problema radica en que aún no ha generado el suficiente límite salarial para abastecer los jugosos contratos que tiene a día de hoy en el vestuario.

En las redes de Toni Freixa hay respuestas de todo tipo. Algunos le señalan al ex directivo su papel como directivo económico del club en épocas pasadas, como con Bartomeu, Rosell o el propio Laporta, etapas en las que «todos te echaran fuera, tiene mucho mérito», y recalca: «Si ya lo combinas con un juicio por Estafa y fraude empresarial es de Nobel». Otro le dice «tiene que ser muy bonita la realidad paralela en la que vives para que no quieras salir de allí». Por último, uno le recuerda a Freixa: «Problemas económicos los tengo yo cada final de más, pero estoy todavía en la regla 1.1, sin grandes deudas, o sea, bastante mejor que el Barça…»

Tu sí que ens saps d’economia Freixa, aconseguir un càrrec de directiu dels grans gestors econòmics de la història del Barça com en Bartomeu, Rossell i Laporta,i que tots et fotessin fora té molt de mèrit. Si ja ho combines amb un judici per Estafa i frau empresarial és de Nobel — Salvaa (@SalvaFL9) July 3, 2025

De hecho, no ha sido la única vez que en las últimas semanas Toni Freixa ha alzado la voz, precisamente relacionado con el Athletic de Bilbao, concretamente a su presidente, al que tildó de poco valiente por lo sucedido en el partido frente a los vascos, ya con el Barça campeón. «Cuatro minutos de discurso para no referirse a lo que Masip dijo. ‘Vergonzosa la pitada de la afición al pasillo del campeón’. Claro, que para valorarlo hace falta valentía y parece ser que esta no es la mejor virtud del presidente del Athletic Club. ¡Bai tamalgarria!», hizo referencia en su día.