Freixa se mofa de Osasuna por intentar recurrir la alineación de Iñigo: «Tenemos un título provisional»

Toni Freixa, ex directivo y ex candidato a la presidencia del Barça, ha vuelto al foco mediático tras ironizar en redes sociales sobre la impugnación que Osasuna presentó por la supuesta alineación indebida de Iñigo Martínez en el partido entre el Barcelona y el conjunto navarro. «Oye LaLiga y Osasuna, ¿¿¿¿cómo lleváis el recurso para ganar en los despachos 3 puntos???? Mantenednos informados! Es que tenemos un título provisional», escribió Freixa con tono sarcástico, con un emoticono de carcajada cerrado su elocuente mensaje, haciendo referencia a la posible pérdida de puntos que los rojillos reclamaron para el club azulgrana.

Oye @laliga y @Osasuna, cómo lleváis el recurso para ganar en los despachos 3 puntos???? Mantenednos informados! Es que tenemos un título provisional 😂 — Toni Freixa (@tonifreixa) May 25, 2025

El origen de la polémica se remonta al pasado 27 de marzo, cuando el Barça se impuso con claridad a Osasuna por 3-0 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un partido aplazado correspondiente a la jornada 27 de la Liga. Sin embargo, tras el pitido final, el conjunto navarro sorprendía al anunciar que presentaría un recurso por lo que consideraba una alineación indebida de Iñigo Martínez, central del Barça.

Según el comunicado emitido por Osasuna en su día, el futbolista no debería haber disputado el encuentro al haber abandonado la concentración de la selección española por motivos médicos. El club alegaba que su participación infringía el artículo 5 del Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, donde se especifica que un jugador que no acuda o se retire de una convocatoria internacional por lesión no podrá disputar partidos con su club durante los cinco días naturales posteriores al periodo FIFA.

En el entorno del Barça, sin embargo, nunca hubo preocupación. La entidad azulgrana defendió desde el primer momento la legalidad de la actuación, respaldada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que había desconvocado oficialmente al jugador tras aceptar los informes médicos presentados. Incluso fue convocado un sustituto en la lista del seleccionador nacional.

Toni Freixa ya atizó a Osasuna

Toni Freixa ya alzó la voz a las pocas horas del comunicado de Osasuna, aclarando los fundamentos jurídicos por los cuales, en su opinión, el recurso de Osasuna carece de base. «La impugnación no tiene ninguna viabilidad porque la Federación Española desconvocó a Iñigo Martínez, sacó una nota y hasta convocó a otro jugador», explicó el ex candidato a la presidencia blaugrana: «Por tanto, Iñigo Martínez dejó de estar convocado en el momento en que alegó una lesión y la Federación lo aceptó».

Freixa también subrayó que la norma es competencia exclusiva de la FIFA, y que la RFEF no contempla en su reglamento sanciones por este tipo de situaciones: «Este artículo al que se refiere Osasuna dice que es la FIFA la que puede aplicar sanciones. La Federación Española no tiene contemplado en su reglamento que esta norma deba sancionarse con alineación indebida y, por tanto, con la pérdida del partido». En todo caso, explicó que si la FIFA decidiera actuar, lo haría desde un plano económico, pero no deportivo, por lo que el resultado del partido no se vería afectado.

Pase lo que pase con la resolución de este asunto, el título liguero es ya matemáticamente del Barcelona, al que no le afectaría perder los tres puntos de este partido para salir campeón. En cambio, Osasuna sí sigue adelante y firme ya que esos puntos le podrían dar el billete a Europa y recurrirá al TAD como última instancia.