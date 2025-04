Toni Freixa pone bajo sospecha a Tebas por el ‘caso Olmo’: «Justo a dos días de la resolución del CSD…»

Toni Freixa ha puesto bajo sospecha a Javier Tebas. Y es que el ex directivo del Barcelona ha cuestionado este miércoles el comunicado de la Liga que ha dejado sin validez la operación de fair-play financiero. Esto permitió al club azulgrana inscribir a Pau Victor y Dani Olmo, la palanca de los asientos VIP del nuevo Camp Nou.

Al ex candidato a la presidencia culé le ha pillado totalmente por sorpresa la información de que la patronal del fútbol español que preside Tebas afirmarse que el Barça no cuenta a día de hoy con saldo ni capacidad para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Lo mismo sucede con sus estados financieros intermedios del primer semestre de esta temporada, donde no se recoge el importe referido sobre la operación relacionada con los palcos VIP en contra de lo comunicado por el club azulgrana.

El CSD és a punt de resoldre el recurs del Barça sobre la no inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. I què fa @LaLiga de @Tebasjavier? Justament a 2 dies de que es conegui la resolució… jutgeu vosaltres mateixos. Contra tot i contra tothom, però no podran amb nosaltres!!! — Toni Freixa (@tonifreixa) April 2, 2025

«El CSD está a punto de resolver el recurso del Barça sobre la no inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. ¿Y qué hace LaLiga de Javier Tebas? Justamente a dos días de que se conozca la resolución… Juzgad vosotros mismos. Contra todo y contra todos, pero no podrán con nosotros», escribió Freixa a través de las redes sociales.

Del mismo modo, la Liga ha anunciado también que denunciará ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) al auditor que fue nombrado por el club en fecha de 31 de diciembre de 2024, y que certificó la contabilización de la referida operación corporativa en la cuenta de ganancias y pérdidas del club azulgrana.