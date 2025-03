Toni Freixa no para de rabiar tras una nueva victoria del Real Madrid: «Y así hemos ganado…»

Toni Freixa ha vuelto a rabiar a través de sus redes sociales tras una nueva victoria del Real Madrid en Liga para empatar de manera momentánea al Barcelona en lo más alto de la clasificación. El ex directivo azulgrana no quiso aceptar la victoria del equipo madridista contra el Leganés y recurrió al relato de que los de Ancelotti ganaron con «ayudas arbitrales». Una frase que con datos e imágenes no manipuladas en la mano se desmonta claramente.

«Lo que ocurrió ayer en el Bernabéu sería muy bestia si no fuera porque lo hemos visto toda nuestra vida», comenzó escribiendo Toni Freixa en su cuenta personal de redes sociales. «Y así hemos ganado 27 Ligas y 31 Copas. Sencillamente espectacular. El mejor club del mundo. Orgulloso de ser culé», añadió el ex directivo azulgrana.

Y es que el polémico abogado culé, siempre activo en redes sociales para criticar al Real Madrid, no ha podido aceptar que los de Carlo Ancelotti ganasen un partido que se les puso muy complicado tras los dos goles del Leganés antes del descanso. Los madridistas comenzaron la segunda parte por debajo en el marcador y no marcaron el gol de la victoria hasta el minuto 76.

Esta remontada no fue aceptada por Toni Freixa y este domingo ha decidido utilizar sus redes sociales para rabiar por el resultado. Y es que el directivo culé entiende que el Leganés fue perjudicado por las decisiones arbitrales de González Fuertes. Pero el abogado azulgrana no habla en ninguno de sus mensajes de la clara falta que recibió Brahim justo antes del segundo gol pepinero en el Bernabéu.

El que va passar ahir al Bernabéu seria molt bèstia si no fos perquè ho hem vist tota la nostra vida. I així hem guanyat 27 Lligues i 31 Copes. Senzillament espectacular. El millor club del món. Orgullós de ser culer 💪💙❤️ — Toni Freixa (@tonifreixa) March 30, 2025

Brahim sufrió un pisotón previo al 1-2 del Leganés

La realización televisiva de la Liga que preside Javier Tebas ocultó un claro pisotón de Juan Cruz sobre Brahim Díaz en el 1-2 del Leganés en el Santiago Bernabéu que puso el partido patas arriba. El conjunto pepinero se quejó tras la finalización del mismo, que se llevaron los blancos con un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Jude Bellingham, por varias jugadas grises. Pero la realidad es que los blancos salieron claramente perjudicados, como bien apuntilló Carlo Ancelotti en sala de prensa.

En la vida no todo es blanco o negro, también hay grises. Eso pasó con las jugadas polémicas del Real Madrid-Leganés del pasado sábado en el Santiago Bernabéu. El cuadro pepinero se quejó de varias acciones que desde su punto de vista fueron erróneas. Aunque en el lado madridista se vieron claras, sobre todo si omitimos la realización en directo de la Liga de Tebas, cuya imágenes distan mucho de la realidad.

Ocurrió en el 1-2 a favor del Leganés poco antes del descanso. Brahim pierde una pelota en el centro del campo, el cuadro pepinero inicia una contra veloz y termina marcando. En directo, la realización de Tebas mostró una posible falta sobre el jugador madridista. Pero era muy dudosa. Tampoco González Fuertes, ni el VAR, decidieron entrar.

El problema viene cuando horas después de acabar el partido, Real Madrid TV mostró una imagen que la realización televisiva de Tebas no había mostrado en ningún momento. Y era determinante. Aplicando una lupa en la jugada, para que el telespectador pudiese ver con claridad la acción, se puede observar como Juan Cruz le propina un claro pisotón a Brahim Díaz. Una jugada que tuvo que revisarse en el VAR para posteriormente anular el gol del Leganés.