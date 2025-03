Freixa desbarra contra el Real Madrid: «Como ganemos la Liga no habrá cuevas suficiente en Navacerrada»

Toni Freixa ha vuelto a acordarse del Real Madrid a través de sus redes sociales con el único objetivo de intentar atacar y desprestigiar al club blanco. El ex directivo y socio culé es un habitual en el mundo virtual. Metido en todas las polémicas, el abogado azulgrana ha vuelto a mencionar al club blanco para sacar pecho por el liderato actual del Barcelona en Liga.

«El Barça lidera una Liga, bautizada al inicio en la meseta como «la Liga de Mbappé», contra difamadores, impugnaciones, negativas de inscripciones, opinadores cortitos y malintencionados… No hay cuevas suficientes en la sierra de Navacerrada para que se escondan todos si la ganamos», publicó Toni Freixa este sábado a través de sus redes sociales con el objetivo de atacar una vez más al Real Madrid.

Un mensaje con el que Toni Freixa ya se ve ganador de esta Liga a pesar de que todavía restan diez jornadas para el final. Es cierto que el Barcelona es líder, pero la diferencia con el Real Madrid es de solamente tres puntos. Incluso este sábado, ambos equipos pueden terminar el día empatado a puntos si los blancos vencen en el Santiago Bernabéu al Leganés. Para mantener la ventaja, los de Flick tendrán que hacer lo propio este domingo en Montjuic contra el Leganés.

Este favoritismo actual del Barcelona en Liga, sobre todo por las grandes sensaciones en el juego que está dando el equipo de Hansi Flick, ha sido usado por Toni Freixa para sacar pecho a través de redes sociales y desprestigiar al Real Madrid sin querer nombrar al club. Términos como «meseta» o «sierra de Navacerrada» son las palabras que ha usado el ex directivo culé para referirse a la capital de España, como si le diese alergia escribir «Madrid».

«Contra difamadores, impugnadores, negativas de inscripciones…», publica Toni Freixa en su perfil público en redes sociales. Y lo hace tras la impugnación de Osasuna por posible alineación indebida de Iñigo Martínez, de la que el abogado culé está totalmente seguro que no llegará a nada. Y es que el ex directivo culé sigue pensando que todo el mundo está en contra del Barcelona y que la Junta Directiva que preside Joan Laporta lo ha hecho todo bien, también en el polémico tema de la inscripción de Dani Olmo.

