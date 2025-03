Flick sobre la impugnación de Osasuna: «No he hablado con el club y no está en mis manos»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del Barcelona-Girona que se disputa este domingo en el Olímpico de Montjuic a partir de las 16:15. Un derbi catalán en el que el equipo azulgrana busca seguir manteniendo el liderato de la Liga en solitario.

«Estamos muy bien. Tengo ganas del partido de mañana. Todos son importantes, los 10 que nos quedan. Hay que luchar por ello y a ver cómo va», comenzó Hansi Flick sobre las opciones de su equipo de ganar esta Liga.

«Creo que todos los clubes pasamos por lo mismo. No puedo decir nada al respecto, no sé. Las cosas son así, es lo que hay. Hemos ganado tres puntos y el resto no está en mis manos», explicó el entrenador del Barcelona sobre la impugnación del partido por parte de Osasuna.

Más sobre la posible alineación indebida ante Osasuna: «No he hablado con el club, siempre me concentro en el próximo partido. Siempre analizamos el partido anterior, el rival del siguiente. No tenemos tiempo de pensar en otras cosas. Solo podemos esperar y si algo cambia, el club lo comunicará. No tengo información al respecto».

Sobre el descanso de jugadores importantes: «Creo que todos los jugadores pueden jugar. Lo decidiremos mañana, quizás uno o dos jugadores descansarán. Todos están disponibles, es una situación óptima».

Sobre Gavi: «Su mejor posición para él es de 6, pero tiene la calidad para jugar en distintas posiciones. Queremos ir combinando. Lo que hicimos en el último partido ante Oasasuna fue probar. Presionó mucho, estuvo muy bien, estoy muy feliz con su desempeño en el número 6. Ha demostrado que sabe guardarla, mantenerla, fue fantástico. Lo hizo muy bien en la segunda mitad».

«Nunca se sabe, incluso cuando te quedan uno o dos días para recuperarte. Será un gran reto y así será hasta el final de la temporada. Queremos luchar hasta el final para todo lo que podamos. Se palpa en el equipo, estamos muy orgullosos de cómo ganamos a Osasuna. La situación no era fácil. El jueves fue el cumpleaños de Carles, nuestro doctor, y ganamos por él. Fue una buena señal y estoy feliz por eso», dijo el entrenador alemán sobre el descanso del equipo antes de medirse al Girona.

«Tenemos que ver si es posible. Lo necesitamos y si se le requiere jugará. Ansu ya sabemos que situación tiene, no es fácil. Pablo Torre, Pau Víctor, están entrenando duro todos los días y semanas. Eso es lo que quiero, que estén al 100% y que nos demuestren que quieren jugar. Es todo lo que puedo decir», valoró el técnico blaugrana.

Sobre Lamine Yamal y un posible descanso este domingo: «Creo que Lamine es muy listo y sabe muy bien cómo dosificarse en los partidos. He hablado con él esta mañana, le he preguntado cómo se siente y está muy positivo. Siempre se lo digo a los jugadores, si sienten algo que me hablen, charlamos y ya está. Todos los jugadores entienden la responsabilidad con su propio cuerpo, si hay algo extraño. Es así cómo queremos proceder. Por mi propia experiencia de cuando era jugador, si uno siente algo y no se cuida, todo puede pasar. Eso les digo. Tienen que responsabilizarse».

«Hay también cuatro partidos fuera y no sabemos lo que pasará. Es nuestro objetivo, ganar todos los partidos, tanto en casa como fuera. 10 partidos aún y es muy importante ir partido a partido y luego el resto de la temporada se irá acortando», comentó el entrenador culé.

«Por supuesto, lo que puedo decir es que desde el principio estoy muy feliz de estar aquí, con estos jugadores. Uno lo puede ver. Todo el mundo disfruta jugando a fútbol y esto me encanta. Estamos trabajando de forma muy profesional, están siguiendo nuestro método. Ver cómo cada jugador mejora, como el equipo avanza. La posesión de balón. Esto nos ayuda enormemente, cómo mantuvimos el balón ante Osasuna. Estoy muy satisfecho por todo ello. Siempre podemos hacer las cosas mejor. Cada día un paso mejor, estoy contento. Solo puedo decir que disfruto siendo el míster del Barça y es lo que quiero vivir y ver. Para mí, respeto al Real Madrid, por supuesto, y también a Ancelotti. Es una persona estupenda y uno de los mejores entrenadores del mundo. Nunco tengo pensamientos negativos para ese club. Solo digo que somos el Barça y somos distintos a ellos. La Masia, el ambiente. Todo el mundo es especial aquí. Lo digo sobre el staff, los medios, hay que incluirlos a todos. Tenemos que avanzar por ahí. Es la vía, el gran reto del entrenador, hacer que todo el grupo esté unido. Y por eso estoy feliz aquí», culminó Hansi Flick.