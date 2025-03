El milagro de la impunidad del Barça: así evitó el castigo en otros tres casos de alineaciones indebidas

El partido entre Osasuna y Barcelona sigue dando mucho que hablar, especialmente con motivo de la posible alineación indebida de Iñigo Martínez. Es por ello que el equipo navarro presentó un recurso ante el Comité de Competición en el que señala que el Barça cometió infracción por convocar al central vasco para el partido aplazado.

Y es que Iñigo no pudo acudir a la llamada de la Selección de Luis de la Fuente por molestias, pero sí que estuvo disponible para el técnico Hansi Flick en el último partido. No obstante, la norma de la FIFA establece que el jugador no está habilitado a jugar en los cinco días posteriores al fin del parón de selecciones si ha abandonado previamente por motivos médicos. La mañana de este viernes pudimos saber que Osasuna había impugnado el encuentro porque «no se cumplieron con los plazos decretados».

El artículo 56.3 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol dejó más que claro este polémico caso, en el sentido de que hasta que uno no cumpla la sanción con su equipo, no puede participar con los superiores: «El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción».

Esta norma afecta sobre todo a los futbolistas de los equipos filiales. Si un jugador de cualquier otro equipo profesional es sancionado con un partido por acumulación de tarjetas o tras ser expulsado por doble amarilla, cumpliría la sanción en esa misma competición. Sin embargo, los jugadores con ficha de un equipo filial, deben cumplir su sanción antes de poder jugar un partido con el primer equipo.

Desde OKDIARIO hemos recopilado los clubes españoles que históricamente fueron denunciados por alineación indebida: Valencia, Real Madrid, Osasuna, Racing, Valladolid y Barcelona (tres veces). Todos estos equipos fueron sancionados con la pérdida del partido por 3-0 o eliminados de la competición. Sin embargo, sólo hay un club que no fue castigado y que milagrosamente se salvó hasta en tres ocasiones por diferentes motivos. A continuación, desplegamos los motivos de la denuncia de los siguientes tres rivales del Barça: