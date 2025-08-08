La curiosa conexión de Rosa Rodríguez con un invitado de ‘Pasapalabra’: «Estamos en familia»

Pasapalabra continúa entreteniendo a sus espectadores, también, durante las tardes de verano. El popular formato se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva. Pues, ya son muchos años los que ha estado en emisión en nuestro país, independientemente de la cadena. Pero, si hablamos de la familia de Atresmedia, Roberto Leal sigue capitaneando las galas. Un encuentro televisivo donde Rosa Rodríguez y Manu Pascual siguen luchando por alzarse el ansiado bote millonario de El Rosco. Una hazaña que no es fácil, pero que siguen persiguiendo arduamente. Eso sí, mientras logran hacerse con la victoria, el programa sigue recibiendo a sus nuevos invitados.

Esta semana de agosto, los espectadores de la cadena han visto a Lidia Torrent, Patricia Yurena, Damián Moyá y Juan Ibáñez como los invitados. Divididos en grupos, los artistas han hecho todo lo posible por conseguir el mayor número de segundos posibles. Pues, el tiempo conseguido es vital para los concursantes a la hora de enfrentarse al Rosco. Pero, en el programa del pasado jueves, 7 de agosto, Damián Moyá sorprendió a todos con su inesperada revelación. Una situación que tuvo lugar mientras Roberto Leal lo presentaba. Pero, ¿qué fue lo que sucedió y por qué Rosa Rodríguez estaba vinculada? ¡Te lo contamos!

El colaborador de El Hormiguero contó que tenía un gran nexo que, indirectamente, le unía a la concursante gallega. «Estaba hablando con Rosa que los dos somos medio argentinos y no sabíamos que teníamos cositas en común», reconoció. Ante ello, el presentador le preguntó si tenía familia en Argentina. Una cuestión que Moyá respondió explicándole que su madre era de allí.

Una situación que también le pasaba a Rosa Rodríguez, pues su madre es argentina. Se trata de una pequeña casualidad que los unió mucho durante el programa. «Estamos en familia», comentó el invitado con humor. Lejos de quedar ahí, Leal quiso saber si, por azares del destino, sus vínculos argentinos residían en la misma ciudad.

«¿Ambos de Buenos Aires?», le preguntó el presentador. «Sí, ella de Quilmes, que allí fabrican buena cerveza y mi madre de Buenos Aires, de los buenos, no de los malos», dijo el cómico. Ante ello, Leal les confesó que sí que había notado una conexión entre ellos en el programa anterior. Un pequeño detalle que ahora comprendía.

El talento oculto de Rosa Rodríguez

Hace unos días, la participante sorprendió a todos al confesar que tenía un talento oculto. «A mí me gusta mucho abrazar», ha comentado Rosa. Unas palabras que llamaron la atención de Roberto Leal, que comenzó a hablar con ella. «Me han dicho que abrazo bien», agregó. De esta manera, la participante dejó claro que tenía un talento oculto para abrazar a los demás. «¿Te han dicho que abrazas bien? ¡Qué bonito!», comentó el comunicador.

«No sé qué significa o cómo se abraza bien, pero…», explicó ella. «Eso es un pirópo precioso», señaló Leal. «¿A qué si? Abrazar bien. Hay gente que abraza en plan malaje y para eso que no abrace, hombre», comentó con humor. Un divertido momento que despertó las risas entre el público. «A mí me gusta abrazar con sentimiento», indicó la joven.