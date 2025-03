Toni Freixa pide que el Real Madrid no se presente a la semifinal de Copa del Rey

Toni Freixa, ex directivo del Barcelona, ha utilizado sus redes sociales este domingo para solicitar que el Real Madrid no se presente al partido contra la Real Sociedad correspondiente a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. El ex compañero de trabajo de Joan Laporta declaró que entre el final del anterior partido de Liga de los blancos y ese encuentro de Copa, no se cumplirán las 72 horas de descanso.

«Pues no se presentan a jugar la vuelta de semis de Copa. La Real Sociedad clasificada para la final. 29 marzo a las 21:00 contra Leganés en Liga y 1 abril a las 21:30 contra Real Sociedad en Copa. Entre el final de uno y el inicio del otro no hay 72 horas de descanso», publicó el ex directivo culé en sus redes sociales.

Está dando mucho de qué hablar la polémica de las 72 horas de descanso tras las palabras pronunciadas por Carlo Ancelotti a la finalización del partido del Real Madrid en Villarreal. El técnico italiano señaló que su equipo no se presentaría a jugar si la Liga le colocaba un partido sin las 72 horas de descanso que se deben cumplir.

El tema es que el pasado sábado, a la hora de comienzo del Villarreal-Real Madrid, no se habían cumplido las 72 horas de descanso respecto al inicio, no al final, del duelo de Champions contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Ahora, Toni Freixa quiere aprovechar estas palabras de Ancelotti para que los blancos den por perdida la eliminatoria de Copa del Rey y no puedan meterse en la final.

El tema está en que el Real Madrid jugará después del parón de selecciones el sábado 29 de marzo contra el Leganés a las 21:00. Jugar antes perjudicaría a los madridistas, ya que varios de sus jugadores tienen que volver desde Sudamérica con sus selecciones. Y no llegarían en las mejores condiciones. Por ello, usar este argumento para atacar las sabias palabras de Ancelotti es un ejercicio de hipocresía bastante severo.

Tebas atiza al Madrid

Javier Tebas se ha vuelto a reír del Real Madrid después de que el club blanco haya dicho basta con los horarios. La entidad madridista no está dispuesta a que se vuelvan a repetir situaciones como la que se ha dado esta semana, en la que el propio campeonato le ha negado el descanso en dos ocasiones. Tras el derbi, un exigente partido que acabó cerca de las 00:00 horas del jueves, los de Carlo Ancelotti descansaron un día, entrenaron otro y tuvieron que volver a jugarse la Liga el sábado a las 18:30 contra el Villarreal.

Pero Tebas, ante todo este lío que se le viene cuando su única intención es vender su negocio al mejor postor y poner los horarios en función del dinero, prefirió esconderse detrás de una pantalla y publicar un mensaje ridículo en sus redes sociales a primera hora de la mañana de este domingo. En él, vuelve a chulear al Real Madrid y además intenta enfrentar a su entrenador, Ancelotti, con su director de relaciones institucionales, Emilio Butragueño, que quien habló hasta en dos ocasiones con la Liga para tratar de cambiar el horario del duelo en Castellón.

«Carlo, seguro que Emilio te habrá contado que la Liga había puesto el partido con el Leganés, de la próxima jornada, el sábado a las 16:15 para daros más descanso antes de la semifinal contra la Real Sociedad», dijo Tebas, intentando dárselas de defensor del descanso del Real Madrid adelantándose en el tiempo hasta la vuelta de la eliminatoria de la Copa del Rey.