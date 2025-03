Un ex directivo del Barça desvela nuevos detalles de la viral foto de Laporta con un maniquí de Messi

Sin duda, durante aquella época, fue una de las imágenes más virales del momento. La ocasión lo merecía. Aquel abrazo de Joan Laporta al maniquí de Leo Messi, con la elástica del ’10’ blaugrana, fue un clamor tanto en el momento como cuando el club comunicó de manera oficial que Messi dejaba de pertenecer al Barcelona. Aquella imagen de Laporta y el maniquí de Messi ya tiene explicación años más tardes, gracias a un ex directiva culé, por aquel entonces candidato a la presidencia, Toni Freixa.

Laporta abrazado al maniquí de Messi. El porqué del asunto radica en la campaña electoral, momento en el que tanto Joan Laporta como Toni Freixa y Víctor Font, competían por convencer al socio culé por quedarse con la presidencia del Barcelona. Aquella carrera la ganó Laporta, pero antes hubo muchas entrevistas, como la que protagonizó aquella imagen.

«Aquella famosa imagen de Laporta abrazando al maniquí de Messi. Eso lo hicimos los otros dos candidatos también», desvela Toni Freixa, que cuenta que «fue un reportaje de TV3 que nos pusieron el maniquí de Messi con la camiseta del Barça», y que les pidieron a cada uno de ellos «que le dijéramos algo a ese maniquí, porque la renovación de Messi estaba presente».

Freixa, entrevistado por El ’10’ del Barça, reconoce que en aquel momento, el tema Messi y su renovación «era una pregunta recurrente», posiblemente el debate que marcaría quién se subía al trono, quién tomaba el control y dirigiría los próximos cuatro años al Barcelona, batalla que ganó con solvencia un Joan Laporta que fue incapaz de cumplir su primera gran promesa: la renovación de Leo Messi.

Sobre ella se explayó Toni Freixa, que quedó muy atrás en la carrera por la presidencia del Barcelona, por detrás incluso que Víctor Font. «Siempre decía que era una negociación muy sencilla. Si él se quería quedar, el Barça le tenía que poder hacer la propuesta que fuera capaz de hacer según sus circunstancias», explicaba el ex directivo y ex candidato, que asegura haberse quedado «con la sensación de que el Barça no llegó a darle todo lo que podía» como muchos otros culés: «Me quedé con la sensación de que él se hubiera quedado a cualquier precio».

Avui fa 4 anys d’aquesta foto. Crec que el club ha millorat respecte com es trobava a aquell moment, amb l’estil de gestió propi del president @JoanLaportaFCB. Tant de bo que seguim creixent i millorant. Som el millor club del món i tots els culers d’arreu n’estem orgullosos… pic.twitter.com/W1Mgybb7mO — Toni Freixa (@tonifreixa) March 7, 2025

De hecho, uno de los mensajes más recurrentes durante la campaña de Toni Freixa fue su apuesta por Leo Messi. El ex candidato se veía capaz de lograr su continuidad si le hubieran dado la oportunidad. «Yo siempre decía en campaña que la conversación entre el presidente y Messi nos iba a durar treinta segundos», defendía Freixa, que no duda en afirmar que «todos queríamos que se quedara, sentarnos con un acuerdo para los dos» y sostiene su teoría en que Laporta le falló al barcelonismo y al propio Messi: «Tengo la sensación que el club no hizo todo lo que se podía hacer».