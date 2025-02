La llorera de Toni Freixa con los jugadores que no pueden jugar contra el Madrid por hacer temeridades

El ex directivo y ex candidato a la presidencia del Barcelona, Toni Freixa, sigue y mantiene su campaña ciega contra el Real Madrid con el arbitraje. En plena oleada de frustración por dudosas actuaciones del cuerpo arbitral, Freixa compartió una reflexión en sus redes sociales ante la que los usuarios no han dudado en responder con una oleada de «conclusiones» más sólidas a las que él mismo lanzó.

Pongámonos en contexto. Fue este domingo por la noche cuando Toni Freixa, a través de su cuenta personal, escribía en X lo siguiente: «Jornada pasada: Yangel Herrera (Girona), roja directa. Esta jornada: Antony (Betis), roja directa». El ex directivo blaugrana hizo alusiones a que futbolistas que se debían enfrentar la jornada siguiente al Real Madrid fueron expulsados, privándoles de aportar sobre el terreno de juego.

«Datos que conducen a conclusiones», razonaba Freixa, concluyendo su mensaje, sembrando la duda sobre estas expulsiones a jugadores en la jornada previa a su enfrentamiento con el Real Madrid, buscando conexiones. Lo que parece que no indagó, donde no recabó esos «datos» a los que hace referencia, es el porqué fueron expulsados estos jugadores, si hubo algún tipo de debate. Y no, no lo hubo.

Jornada pasada: Yangel Herrera (Girona), roja directa.

La roja directa de Yangel Herrera no dejó discusión alguna el pasado 14 de febrero. A la vista está cómo salió el propio venezolano del terreno de juego, sin quejas, sin debate alguno. Un claro pisotón en el talón de Aquiles a un jugador del Getafe por detrás, revisado por el VAR, condujo a la expulsión del futbolista cuando el marcador ya dibujaba el 1-2 final. Roja directa y sin posibilidad de jugar su duelo de esta jornada ante el Real Madrid.

La siguiente relación de Toni Freixa, la otra expulsión, la de Antony, tuvo lugar esta jornada. El Betis será el próximo rival liguero del Real Madrid y el club bético no podrá contar con la estrella brasileña, que ha caído de pie en el equipo pero que mantiene estos detallitos que restan al futbolista que puede ser. El brasileño realizó una fea entrada por detrás a un jugador del Getafe que le costó la roja directa y su ausencia la próxima jornada ante el Real Madrid.

Esos fueron los «datos que conducen a conclusiones» de Toni Freixa, las que expuso en redes sociales dando a entender los actos en favor del Real Madrid por parte del estamento arbitral, una llorera del exdirectivo culé que, evidentemente, no se molestó en ver las temeridades que cometieron ambos futbolistas para ver la cartulina roja.

De hecho, sus redes se llenaron de otras «conclusiones», como dice Freixa. Por un lado, un usuario le recordó que «durante 17 años: pagos de 8.4 millones del Barça a Negreira, vicepresidente de los árbitros, con Antonio (Toni Freixa) de directivo». Otro le recordó los pagos que los presidentes Gaspart, Laporta, Rosell y Bartomeu abonaron a Enríquez Negreira durante años.

«Sí, que todo es roja salvo que la entrada sea a un jugador del Madrid. ¿Comentas algo de las extrañas amarillas a Kubo y Aguerd? ¿O como se pierden el partido contra vosotros no interesa?», le espeta otro usuario, haciendo alusión a dos jugadores que no jugarán ante el Barcelona la próxima jornada…