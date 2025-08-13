“Cine 2000s”, el monólogo de Juan Morales que revive con humor el cine millennial

Si creciste con Harry Potter, soñaste con High School Musical o aprendiste sobre la vida viendo comedias románticas de principios de los 2000, prepárate para una noche en la que la risa y la nostalgia se dan la mano. El comediante Juan Morales presenta su nuevo espectáculo “Cine 2000s”, un monólogo en solitario que se podrá disfrutar los viernes 23 y 30 de agosto a las 20:30 horas en el Soho Club Teatro de Madrid, en plena Plaza de España.

Con un enfoque personal, divertido y generacional, Morales se sumerge en los códigos culturales que marcaron a los millennials nacidos en los años 90, a través de las películas que moldearon su forma de ver el mundo, de amar y hasta de equivocarse. Un espectáculo pensado no solo para reír, sino para reconocerse en cada escena, en cada diálogo y en cada trauma disfrazado de comedia adolescente.

Un viaje audiovisual a través del cine de una generación

“Cine 2000s” es mucho más que un monólogo clásico. Es una propuesta audiovisual en la que se mezclan proyecciones, referencias cinematográficas y análisis en clave de humor de aquellas películas que todos vimos en VHS, DVD o en la sobremesa del fin de semana. Desde las aventuras mágicas de Harry Potter, pasando por los bailes coreografiados de High School Musical, hasta las enseñanzas emocionales de las cintas románticas de aquella época, el espectáculo ofrece una visión irónica y desenfadada del cine como espejo generacional.

“Nos llaman emocionalmente inestables, pero a lo mejor solo crecimos viendo cosas que no eran muy sanas”, bromea Morales, quien ha escrito este monólogo desde la experiencia propia y el análisis cultural que caracteriza a su estilo.

Juan Morales: humor con identidad millennial

Juan Morales se ha consolidado como una voz fresca dentro del panorama de la comedia en España. Con un estilo que mezcla observación, sátira cultural y cercanía con el público, su nuevo show sigue una línea muy clara: hacer reír desde lo cotidiano, lo compartido y lo profundamente generacional.

“Cine 2000s” es su primer monólogo completamente en solitario, con guion original y producción propia. El espectáculo está dirigido a mayores de 16 años y está especialmente pensado para quienes crecieron entre cintas Disney Channel, sagas de adolescentes con superpoderes y comedias que idealizaban las relaciones imposibles.

Un plan perfecto para cerrar agosto con humor

El Soho Club Teatro, situado en la tercera planta del número 6 de Plaza de España, será el espacio donde se presentará este espectáculo durante dos fechas únicas: 23 y 30 de agosto a las 20:30 horas. La sala, de ambiente íntimo y excelente acústica, se ha posicionado como uno de los espacios alternativos más interesantes de la escena madrileña para la comedia emergente.

Las entradas ya están disponibles a través de las plataformas digitales habituales. Una vez realizada la compra, se recomienda revisar cuidadosamente el correo de confirmación, donde se incluyen instrucciones importantes de acceso. El aforo es limitado, por lo que se aconseja adquirir las localidades con antelación.

Cine, risas y un espejo generacional

“Cine 2000s” no es solo un monólogo, es una excusa perfecta para reunirse con amigos, recordar películas que marcaron una época y, sobre todo, reírse de lo que fuimos… y de lo que aún somos. Porque, como dice Morales en escena, “no es culpa nuestra, es culpa de Crepúsculo”.

Un plan ideal para quienes buscan humor inteligente, cargado de referencias pop y sin caer en el lugar común. Un homenaje a una generación que aprendió a vivir —y a equivocarse— entre fotogramas, canciones pegajosas y finales de película.

Además, también te recomendamos esta obra teatral femenina sin pelos en la lengua: «MILF». ¡No te pierdas ninguna de ellas!