BuzzAttack convierte Madrid en un plató de concursos en vivo

Hubo una época en la que las sobremesas se medían en preguntas acertadas y botes imposibles. Mientras sonaba la ruleta en la tele, medio país gritaba respuestas desde el salón convencido de que, en el plató, lo haría mejor. Esa fantasía acaba de encontrar un lugar físico en Madrid. BuzzAttack ha abierto sus puertas en el barrio de Chamberí y propone algo tan sencillo como adictivo: vivir un concurso televisivo desde dentro.

El espacio recrea con bastante fidelidad la atmósfera de un programa de televisión. Hay focos, podios, ruleta, música de tensión y hasta un backstage en el que los grupos pueden tomarse algo antes de salir “a escena”. Y no es una experiencia anecdótica: las primeras sesiones están prácticamente completas desde su estreno.

BuzzAttack Madrid, un concurso hecho a la medida del grupo

A diferencia de otros juegos de preguntas, aquí no se trata solo de acertar capitales o fechas. El contenido se edita en función de quién participe. El equipo de BuzzAttack puede colar referencias internas del grupo, bromas compartidas o momentos que solo entenderán quienes estén jugando.

Así, una ronda puede saltar de París a la frase que soltó tu amigo Pablo en Nochevieja de 2023. Esa mezcla entre cultura general y memoria colectiva es la que convierte cada partida en algo irrepetible y explica por qué no se parece a un trivial clásico.

La experiencia está pensada para grupos de amigos, familias, despedidas de soltero o equipos de trabajo que busquen un plan de teambuilding diferente, con un punto de competición y bastante sentido del humor.

Sesiones de 60 minutos con hasta 12 jugadores

Cada partida dura aproximadamente una hora y admite hasta 12 personas por sesión en cada una de las tres salas del recinto. Tras pasar por el bar del backstage, los concursantes entran en el estudio y se colocan detrás de los podios, como si estuvieran a punto de salir en televisión.

A partir de ahí, un presentador de inteligencia artificial va marcando el ritmo de las rondas. No es un simple narrador: introduce pruebas, anima la competición y mete presión cuando el cronómetro aprieta.

Pruebas que van de la música al botón rojo

Entre los retos más celebrados están los de reconocimiento musical. Canciones y videoclips que todos creen dominar hasta que los focos se encienden y la cuenta atrás parece correr el doble de rápido.

Otra de las rondas estrella es la del Joepardy, esa en la que hay que adivinar precios o cantidades. Siempre hay alguien convencido de que el producto costaba 2 euros menos, justo antes de ver cómo la ruleta gira en su contra.

La cultura general tampoco falta. Capitales que se escapan de la memoria, fechas que se mezclan, nervios que convierten una respuesta sencilla en un riesgo innecesario. Y para completar la experiencia, llegan las pruebas de reflejos, donde la ruleta y el botón rojo se vuelven protagonistas y el más rápido suele llevarse el punto.

El catálogo incluye además guiños a formatos universales: desde el Quiz Clásico al ingenio de Jeopardy!, pasando por dinámicas que recuerdan a Tictactoe o al caos controlado de Wipeout.

Mucho más que un juego de preguntas

BuzzAttack no se vende como un simple concurso, sino como una excusa para compartir una hora de adrenalina televisiva. Se puede competir en equipos o de forma individual, pero siempre bajo la misma premisa: sentir durante un rato lo que se vive cuando todo un plató espera tu respuesta.

El espacio se presta a celebraciones de cumpleaños, despedidas de soltero, planes de empresa o quedadas improvisadas. Porque, como ocurría con aquellos concursos que se veían en familia, lo mejor no es el resultado, sino la historia que se cuenta después.

Dos modos de juego para públicos muy distintos

La experiencia se puede personalizar en dos registros. Uno más clásico, con pruebas inspiradas en los grandes formatos de televisión de siempre. Y otro más gamberro, pensado para grupos que buscan humor negro, preguntas sobre sí mismos y situaciones incómodas que solo funcionan cuando hay confianza.

BuzzAttack acaba de aterrizar en Madrid, pero ya se perfila como uno de los planes más originales del año. La ruleta ya gira en Chamberí y, esta vez, no hace falta gritarle a la tele: el concursante eres tú.