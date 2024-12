La nueva rabieta de Toni Freixa: carga contra los críticos con la situación de Dani Olmo y Pau Víctor

La inscripción de Dani Olmo sigue siendo un dolor de cabeza para el Barcelona, que lucha contrarreloj para resolver su complicada situación financiera. La negativa judicial a prorrogar las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor ha puesto en evidencia las limitaciones económicas del club, provocando reacciones de figuras como el ex candidato a la presidencia Toni Freixa, quien para sorpresa de muchos, ha salido a defender a Joan Laporta y no ha dudado en arremeter contra los críticos de la gestión blaugrana.

El juez Ignacio Fernández de Senespleda, encargado del caso sobre las inscripciones de Olmo y Víctor por el Barcelona, negó la cautelar solicitada por el club culé para extender la inscripción de ambos jugadores más allá del 31 de diciembre. El fallo subraya que el club excede en 157 millones de euros el Límite de Coste de Plantilla Deportiva fijado por La Liga. Actualmente, la masa salarial azulgrana asciende a 583,4 millones, superando con creces los 426,4 millones permitidos por la patronal.

Esto pone al Barça en una situación crítica, sin cumplir con la normativa de ajuste salarial 1:1 que impide inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor si el club no toma medidas a base de ventas o cesiones de urgencia o alguna nueva ‘palanca’ de Laporta. De no resolver esta situación antes de fin de año, el mediapunta podría quedar fuera de competición durante toda la temporada, un golpe devastador para el club y para el jugador.

Les encantaría que no pudiéramos inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Llevan días babeando con esa posibilidad. Es un espectáculo seguir sus movimientos y sus opiniones 😂🍿 — Toni Freixa (@tonifreixa) December 29, 2024

En medio de esta tormenta, Toni Freixa no ha perdido la oportunidad de expresar su opinión en redes sociales. El ex candidato y ex directivo cargó duramente contra aquellos que celebran las dificultades económicas del Barça. «Les encantaría que no pudiéramos inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor», escribió en su perfil de X, mensaje que continuaba diciendo que «llevan días babeando con esa posibilidad» y que «es un espectáculo seguir sus movimientos y sus opiniones», frases que acompañó de emojis irónicos, con risas y palomitas…

Freixa no solo criticó a los opositores, sino que también defendió la gestión actual del Barça, subrayando la complejidad de la situación financiera actual del Barcelona, así como el estatus heredado. Sin embargo, sus declaraciones han generado controversia entre los aficionados, divididos entre quienes respaldan su postura y quienes critican a la entidad que preside Laporta por no ser capaz de desbloquear el problema.

Laporta y su equipo directivo trabajan en la activación de una nueva palanca financiera que garantice la viabilidad económica del club. El plan más avanzado implica la venta de una parte de la explotación de los palcos VIP del futuro Camp Nou, una operación que podría rondar los 100 millones de euros. Con este movimiento, el Barça aspira no solo a mantener a Dani Olmo, sino también a inscribir a Pau Víctor, quizá el más olvidado de esta historia pero en la misma tesitura que el campeón de Europa.