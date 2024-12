El Barcelona se llevó más que un revés judicial, después de que la Justicia les denegara la cautelar para mantener la inscripción de Dani Olmo. Una decisión que pone en una situación límite a Joan Laporta. El presidente está obligado a encontrar en los próximos días una solución para evitar que el futbolista por el que pagaron 50 millones en verano pueda quedar libre. Y no le quedan muchas opciones. Más allá de recurrir a un Juzgado de Primera Instancia, tiene en la recámara su enésima palanca que les permitiría regularizar la situación de Olmo, aunque en esta ocasión le haría perder al club una millonada.

La última opción que le queda a Laporta para poder conseguir el visto bueno de la Liga y mantener la inscripción a Dani Olmo y Pau Víctor –cuyo alta caduca el mismo día– hasta final de temporada pasa por vender la explotación de los asientos VIP del futuro Camp Nou. Una operación por la que el Barcelona pretendía sacar unos 200 millones de euros, pero que finalmente será adjudicada por menos dinero, rondando los 120 millones.

El club ha trabajado en las últimas semanas en la posibilidad de ceder la gestión de algunos sectores exclusivos de su estadio a largo plazo. Una forma de ingresar liquidez de forma inmediata. Pretendían que esta adjudicación les reportara 200 millones de euros. Laporta ha viajado en los últimos días a Qatar para cerrar esa venta, pero el precio de venta final estará muy por debajo de sus pretensiones iniciales.

Esos 120 millones deberían permitir al Barcelona prorrogar la inscripción de Olmo hasta final de temporada, pero no para resolver el problema que tienen con el Límite de Coste de Plantilla de la Liga, donde se encuentran sobrepasados, ni tampoco les permitiría acabar definitivamente con el problema producido por la venta fantasma del 49% Barça Studios.

Esta nueva palanca de 120 millones, que desembolsarían los árabes para los próximos 20 años, serían anticipados al presupuesto actual y permitirían desbloquear las inscripciones de Olmo y Pau Víctor. Se trata de la misma fórmula que utilizó el Barcelona con la venta de parte de sus derechos televisivos por 25 años y con la famosa palanca de Barça Studios. Aquellas dos operaciones permitieron las inscripciones de sus fichajes en 2022, pero han llevado al club a la situación actual.

Dani Olmo depende de la nueva palanca

La trampa de la directiva con Barça Studios, al darle un valor muy por encima del real, ha llevado a la entidad a verse ahogada por el presupuesto con el que contó entonces. Se comprometieron a que ingresarían hasta el verano de 2025 un total de 200 millones de euros por casi la mitad de las acciones de su brazo audiovisual y, a falta de seis meses, sólo han recibido 55 millones.

Como ya utilizaron un dinero que finalmente no han obtenido, la Liga les mantiene bloqueada su capacidad de inscripción por la cantidad que deben. Esta asciende a más de 60 millones de euros, puesto que todavía quedan cuotas de esa palanca que aún no han vencido. Esto hace que el club tenga que conseguir ingresos extras a los presupuestados este curso para poder subsanar ese agujero que provocó Barça Studios y, así, poder inscribir a sus futbolistas. De otra forma, no podrán hacerlo.

Aunque no es el único problema con el que tiene que lidiar la directiva del Barcelona para recibir el visto bueno de la patronal a la hora de dar de alta a sus jugadores en la competición. Al bloqueo por los impagos, se suma que todavía están sobrepasados en el límite salarial (LCPD) de la Liga. Esto hace que el club no pueda destinar la totalidad del dinero que ingresa a la confección de su plantilla, que sería la famosa norma del 1:1. Los culés aún están lejos de posibilidad, lo que dificulta aún más la prórroga de las inscripciones de Olmo y Víctor.

Por ello, al club sólo le queda una vía, toda vez que la legal parece agotarse. Si en Primera Instancia no les dan la razón y les vuelven a denegar la cautelar, el Barça se verá abocado a la ejecución desesperada de una nueva palanca para salvar la continuidad de Olmo. Deberán volver a desprenderse de patrimonio del Barça, como ya hicieron en 2022. Aunque en esta ocasión consistirá en poner en juego una parte de la que se considera la gallina de los huevos de oro del nuevo Camp Nou: sus zonas VIP.

Laporta volvería a hipotecar al Barça

El Barça pretendía devolver el préstamo adquirido para la remodelación de su estadio gracias a los 76 millones extras que afirmaban que les iban a reportar anualmente las 9.400 localidades exclusivas del estadio. Sin embargo, la cesión de parte de ellos a los árabes por una cantidad menor a los 200 millones que pretendían sacar en total, para paliar una nueva metedura de pata de Laporta en su gestión, compromete estos números.

La cesión de la explotación de estos asientos por una cantidad de 120 millones por los próximos 20 años sería utilizada de forma inminente para desahogar las cuentas del club. Esta situación haría que el club no pudiera contar con esos seis millones que les reportaría anualmente la operación. Algo que ya sucedió en 2022 con los 518,5 millones que recibieron por el 25% de los derechos televisivos de los próximos 25 años.