Dani Olmo podría quedar libre en enero si el Barça no consigue su inscripción a tiempo

El Barcelona tiene un problemón con Dani Olmo. La justicia le ha denegado al club la cautelar para poder inscribir al futbolista en este mercado invernal, y si no consiguen inscribirle antes de que acabe el año el español quedará libre en el mes de enero. Desde el club catalán deben buscar un nuevo recurso para que el mediapunta pueda jugar la segunda mitad de la temporada, después de que la justicia les haya denegado la inscripción cautelar.

Al conjunto catalán se le acumulan los problemas. Mientras el equipo está sumido en una crisis deportiva, ahora uno de sus mejores jugadores podría no estar disponible para la segunda parte de la temporada. Pero ahí no acaba la cosa. La situación es mucho más grave porque Dani Olmo podría quedar libre a partir del 1 de enero si el Barcelona no consigue inscribirle. El club tiene de plazo hasta el próximo 31 de diciembre para inscribir a su estrella o de lo contrario el jugador podría ejecutar la cláusula que tiene en su contrato.

Así quedó estipulado en el contrato firmado por ambas partes el pasado verano. Cabe recordar que el Barcelona ya tuvo problemas en verano para dar de alta a Olmo. El campeón de Europa con España pudo ser dado de alta por la lesión de Andreas Christensen. El club dio de baja la ficha del danés y metió al español, pero esa era una solución temporal. Dicha medida le daba más tiempo a Laporta para encontrar una fórmula que permitiera al futbolista de Terrasa seguir vistiendo la camiseta a partir del mes de enero.

La entidad catalana pagó 47 millones de euros más variables para traer al internacional español a la Ciudad Condal. Los problemas económicos le impidieron darle de alta de primeras y al final encontraron una solución temporal. Pero en el contrato se incluyó una cláusula que señalaba que si el club no era capaz de registrarlo de nuevo en el mercado de invierno o en cualquiera de las otras ventanas de fichajes hasta que termine su contrato en 2030, quedaría libre sin coste alguno.

Olmo no dejaría ni un euro al Barça

La situación es bastante grave. Hansi Flick podría perder a una de las piezas clave de su engranaje de esta temporada. Además, en caso de que el Barça no consiga inscribirle, el jugador se podría desvincular de la entidad sin coste alguno a pesar de tener firmado un contrato hasta 2030. Así lo pone en su contrato. Mientras tanto, desde el club trabajan para encontrar la fórmula con la que puedan dar de alta al futbolista.

Laporta ya anunció que además del recurso presentado ante la justicia solicitando la cautelar, habían presentado una demanda contra la Liga ante el Juzgado de Primera Instancia. La entidad azulgrana considera que las normas de inscripción no son válidas porque regulados por un organismo que consideran no competente como es la Comisión Delegada de la Liga. El tiempo se les agota y si no logran darle de alta a tiempo perderán a uno de sus mejores jugadores en el mercado invernal, y sin recibir ni un solo euro a cambio.