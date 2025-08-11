España aplasta a Lituania y recupera el trono del Eurobasket Sub-20 femenino

La selección española Sub-20 femenina venció con autoridad (50-102) este domingo a Lituania para conquistar el Eurobasket de la categoría celebrado en Matosinhos (Portugal). Una paliza tremenda para conquistar el décimo entorchado de España en esta categoría.

España, dominadora del palmarés del torneo con diez títulos, recuperó el trono que no ostentaba desde 2022 con una paliza histórica. Las de Isaac Fernández firmaron la tercera medalla de oro para el baloncesto español este verano, junto a la Sub-18 masculina y la Sub-18 femenina, y la quinta medalla tras la plata de la absoluta femenina y el bronce de la Sub-17 femenina en el Mundial.

Las de Isaac Fernández se han alzado con la medalla de Oro del Europeo de Matosinhos (Portugal) tras ganar en la final a Lituania mostrando un gran baloncesto. Pleno de medallas para el baloncesto femenina español este verano a la espera del último campeonato que disputará la U16, del 15 al 23 de agosto. La última en colgarse ha sido el Oro de la U20 de Isaac Fernández en Portugal, el décimo título de Campeonas de Europa para España en esta categoría.

La selección española femenina sub-20 llegaba a la final tras haber ganado todos los partidos del campeonato salvo contra Bélgica en Fase de Grupos. Una derrota que, en lugar de hacerlas dudar, hizo que desde ese momento mostrasen una mejor versión en cada partido.

Y no podía ser de otra manera en una final como la que se jugaba hoy, contra una Lituania que venía de ganar en semis a Suecia en un partido muy igualado. Las lituanas empezaron el encuentro muy enchufadas y sorprendían a España desde el triple. A las españolas solo les bastó el primer cuarto para situarse y entender que frente a buenas tiradoras había que sacar todo nuestro talento y juego coral. Las de Isaac Fernández ya se fueron al descanso con una cómoda ventaja, pero con todo por decidir.

La vuelta del vestuario marcó un punto de inflexión y en el tercer cuarto las españolas sellaron el encuentro llegando a ponerse 43 arriba. Con Gina García en la dirección de juego y Carla Viegas, Judit Rodríguez y Somtochukwu-Blessed Okafor como máximas anotadoras del partido, solo quedaba disfrutar de un último cuarto en el que España no bajó el ritmo, muy acertada desde la línea de tres. Gina García ha sido elegida la MVP del torneo.