Cañizares cuestiona el criterio de la RFEF para cesar a Montse Tomé: «Habrá otros motivos…»

Santi Cañizares ha explotado contra la decisión de la RFEF de relevar a Montse Tomé como seleccionadora femenina. El que fuera portero del Valencia, entre otros, ha defendido la continuidad de la asturiana en el banquillo y ha puesto en duda el criterio del ente federativo a la hora de no renovar a la entrenadora. «Nunca se había llegado tan lejos en una Eurocopa con la selección femenina. Entonces habrá otros motivos…», ha señalado el ex guardameta.

«¿Qué tienen que hacer los seleccionadores en la Selección femenina? Al último nos lo cargamos habiendo sido campeonas del mundo, y mira que Jorge Vilda no es santo de mi devoción», ha explicado Cañizares, defendiendo los méritos de Tomé al frente de la absoluta tras conseguir llegar a la final de la Eurocopa Femenina el pasado mes de julio.

Cañizares ha sido muy claro, durante una intervención en la Cadena COPE. Allí, ha cuestionado la decisión de la Federación, puesto que considera que no se puede cesar a la seleccionadora por perder la final contra Inglaterra en los penaltis: «Montse Tomé ha conseguido llegar a la final de la Eurocopa, perder por penaltis… ¿Si el penalti entra hay que renovarla seis años y si no entra hay dudas?».

«Cuando un equipo se clasifica para la Eurocopa o un Mundial, ya antes de Eurocopa y Mundial se le suele renovar dos años más al entrenador hasta el siguiente campeonato, porque ha conseguido el objetivo fundamental de estar en la fase final. Aquí no solo eso, sino que te has llevado la medalla de plata», ha continuado diciendo el que fuera internacional con España durante su carrera.

«No hemos ganado nunca la Eurocopa, así que no creo que sea una obligación ganar cuando históricamente no hemos sido capaces de ganar una Eurocopa», ha continuado diciendo, antes de señalar que le llaman «la atención los criterios» y que es incapaz «de evaluar a Tomé». Lo que sí que ha señalado es que la asturiana «ha cumplido con bastantes objetivos y merece un reconocimiento público y profesional por ello».