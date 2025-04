El escalofriante testimonio de Santi Cañizares: «No tenía que haber nacido»

Santiago Cañizares, ex portero de Real Madrid o Valencia, entre otros, y ahora comentarista deportivo en diferentes medios de comunicación, se caracteriza por su sinceridad cuando tiene un micrófono delante. Ahora, el ex jugador es noticia por lo que ha contado en El Partidazo de Cope, explicando cómo fue su traumático y complicado nacimiento hace ya 55 años: «Mi madre para sobre todo no poner en riesgo su salud, se fue a Madrid a parir y resultó que yo nací, pero fíjate las esperanzas que tenían mis padres de que naciera que ni siquiera llevaron ropa al hospital para mí».

Cañizares, que nació en Madrid el 18 de diciembre de 1969, compartió que «mi vida son dientes de sierra, siempre. Yo quiero estar plano pero me persiguen los dientes de sierra y he tocado el cielo y el infierno. El cielo lo toqué ya de entrada el día que nací, porque para los médicos yo no tenía que haber nacido. Pero alguien lo hizo bien».

Cañizares y su última separación

A principios de mes, Cañizares también fue noticia por atravesar un momento muy duro después de separarse de su última pareja, reconociendo que estaba totalmente hundido tras la ruptura, una inesperada separación que le dejó roto porque no fue voluntad suya. «He roto mi relación con mi pareja, que para mí era mi mujer. Estoy pasando por un momento difícil, las cosas del amor son durísimas».

El que fuera guardameta del Valencia o del Real Madrid reconocía que ni tenía ganas de salir de casa durante los días siguientes a la separación y que perdió mucho peso porque apenas tenía apetito. «Las cosas del amor te dejan muy tocado, no sé que voy a hacer hoy. Había reducido mucho mi círculo social y había ocupado mucho tiempo porque era una relación muy intensa, estábamos muy juntos. Ahora me veo con todo el tiempo del mundo y con un círculo social muy reducido», contaba en Radio Marca.

«Sí que es verdad que las cosas sentimentales son muy duras. Yo, sinceramente, entiendo a muchas personas que les ha costado trabajo superarlas, porque a mi me va a costar trabajo también. Tengo muchos amigos y muchas puertas abiertas, pero no soy mucho de contar mis cosas. Estoy contando el grueso. Con quien realmente te puedes abrir son muy pocos. He perdido seis kilos, ahora hablo más con mi padre. Es el as que tengo en la manga, no es mal as. En esa última etapa de la vida, un padre agradece que sus hijos estén cerca de él, y lo tiene», añadía.