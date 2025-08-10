Acaba de llegar a Lidl y está reventando a Leroy Merlin: la novedad que facilita la vida a los fans del bricolaje

Si eres aficionado al bricolaje, o sencillamente lo practicas cada vez que es necesario, como cuando tienes que colgar una estantería o montar un mueble, es posible que hayas acabado peleándote con tornillos imposibles de quitar ya que lo único que tienes es un destornillador viejo. O peor aún, tienes un taladro enorme pero para la tarea que enfrentas no te sirve para nada. Y es entonces cuando desearías tener algo más práctico y cómodo que en realidad existe, y que está más cerca de lo que crees. Lo mejor para amantes del bricolaje y que ya arrasa en Lidl.

La cadena alemana de supermercados ha lanzado una atornilladora recargable de 4 V que está dando que hablar. Cuesta sólo 9,99 euros, pero no te dejes engañar por el precio. Tiene lo justo y necesario para sacarte de un apuro en casa, sin complicaciones. Incluso está empezando a hacer sombra a otras más caras de tiendas como Leroy Merlin. Y con razón, ya que no hace falta saber mucho para usarla. Es fácil, ligera, y viene con sus brocas y todo. La sacas de la caja y listo. De este modo si sueles hacer chapuzas pequeñas o quieres algo manejable para tener a mano en tus sesiones de bricolaje, seguro que vas a dar las gracias a Lidl por tenerla.

La novedad de Lidl que facilita la vida a los fans del bricolaje

Lo primero que llama la atención al tener en la mano esta atornilladora de Lidl y de la marca Parkside, es lo poco que pesa. Unos 375 gramos que no cansan aunque tengas que usarla durante un buen rato. Las medidas (14 cm de largo por 11,5 de alto) la hacen perfecta para trabajar en sitios estrechos donde un taladro normal no entra ni a tiros.

Además, el agarre es cómodo y no resbala. Se nota que está pensada para tareas del día a día: colgar una cortina, montar una cómoda o ajustar tornillos sueltos sin complicarte la vida. Nada de cables por medio ni posturas imposibles. Y eso, cuando estás solo en casa intentando no desesperarte, se agradece.

Carga rápida con USB-C y luz LED integrada

Uno de los detalles más prácticos es que esta atornilladora se carga mediante USB-C, lo que la hace compatible con cargadores estándar de móviles. Se acabaron los adaptadores raros o los cables difíciles de encontrar. Además, gracias a esta tecnología, la carga es rápida y segura, lo que permite tenerla siempre lista sin largas esperas.

Por si fuera poco, incluye una luz de trabajo LED integrada, ideal para esos momentos en los que hay poca visibilidad, como al montar un armario bajo la cama o colocar tornillos en zonas oscuras. Es un detalle que parece menor, pero que marca una gran diferencia cuando se está trabajando en condiciones reales.

Juego de 15 brocas y compatibilidad con accesorios Parkside

El pack de esta atornilladora de Lidl incluye un juego de 15 brocas, lo que permite usarla nada más sacarla de la caja. No hay que comprar nada más para empezar. Además, es compatible con los accesorios intercambiables de Parkside, lo que amplía muchísimo sus posibilidades. Desde portapuntas magnéticos hasta extensores o cabezales especiales, hay toda una gama disponible (aunque se venden por separado) que permite personalizar la herramienta según las necesidades de cada usuario.

Este detalle la convierte en una opción ideal tanto para quienes se están iniciando en el bricolaje como para los más experimentados que buscan una herramienta versátil para tareas rápidas.

Un precio que no tiene rival

Que todo esto esté disponible por un precio de tan sólo 9,99 euros es, sencillamente, una sorpresa. Herramientas con características similares en otras tiendas de bricolaje, pueden superar fácilmente los 30 o 40 euros. Lidl, una vez más, ha apostado por una solución eficaz, bien diseñada y, sobre todo, accesible. Esta atornilladora no es solo una buena compra: es una oportunidad.

Ya sea para tener en casa como herramienta básica, para regalar a alguien que se está mudando o para completar un kit de bricolaje más profesional, esta nueva propuesta de Parkside ha llegado para quedarse. Y lo mejor de todo es que no sólo lo tienes en las tiendas de Lidl, también está disponible en su bazar online.

En resumen, estamos ante un producto que cumple con creces lo que promete. Es útil, manejable, bien equipada y tiene detalles que normalmente se encuentran en herramientas más caras. Pero, sobre todo, es una muestra más de cómo Lidl ha acertado de lleno con todos los fans del bricolaje o para quienes en general buscan soluciones reales, prácticas y sin precios inflados.

Si eres de los que disfruta montando, arreglando o simplemente teniéndolo todo a punto en casa, esta atornilladora recargable es una apuesta segura. Y si además te gusta ahorrar sin renunciar a la calidad, entonces ya no hay duda: Lidl lo ha vuelto a hacer.