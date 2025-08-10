ERC y Bildu ocultan ilegalmente cuentas bancarias que usaron para mover dos millones de euros

ERC y Bildu, socios parlamentarios de Pedro Sánchez, han incumplido la ley al ocultar al Estado dos de las tres cuentas bancarias desde la que movieron en total dos millones de euros para costear la campaña de las elecciones europeas de 2024. Pese a esta grave infracción, no consta que haya tenido consecuencia alguna para los secesionistas de ERC de Oriol Junqueras y los proetarras de Bildu que lidera Arnaldo Otegi. Estos dos partidos concurrieron en coalición a esos comicios. Lo hicieron bajo el nombre de Ahora Repúblicas. Estos dos partidos lideraron la candidatura, de la que también formaron parte el BNG y Ara Més.

Todas las formaciones que concurren a campañas electorales y que cobran subvenciones públicas por ello están obligadas a facilitar a la Junta Electoral los números de las cuentas bancarias con las que han operado para financiar dichas campañas. Es un requisito clave para permitir que el órgano encargado de velar por la limpieza de los procesos electorales ejerza un control efectivo en los manejos de fondos de las distintas candidaturas.

Esta obligación está recogida nítidamente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En su artículo 124.1 establece: «Los administradores generales y los de las candidaturas, designados en el tiempo y forma que prevén las disposiciones especiales de esta Ley, comunican a la Junta Electoral Central y a las Juntas Provinciales, respectivamente, las cuentas abiertas para la recaudación de fondos». Es decir, han de notificar esas cuentas cuando tienen lugar las campañas. En este caso, hace más de un año que la coalición de ERC y Bildu tendría que haberlo hecho.

Sin embargo, la coalición de ERC y Bildu incumplió claramente este precepto legal. Y, ahora, el Tribunal de Cuentas lo ha destapado con una breve reseña en el informe de fiscalización de las contabilidades de aquella campaña electoral. El informe evidencia esa ilegalidad, pero sin que conste tampoco correctivo alguno por esa flagrante infracción.

De hecho, el mismo informe del Tribunal de Cuentas concluye, respecto a la coalición de los proetarras de Bildu y los secesionistas de ERC, que «considerada la información presentada (…) no procede la formulación de propuesta de no adjudicación o reducción de la subvención electoral que corresponda percibir a la formación política». Sólo en concepto de «adelanto» de subvenciones electorales, la coalición de ERC y Bildu recibió más de medio millón de euros. Y eso a falta de la presentación de los gastos totales que hizo en campaña y del consiguiente cálculo de la subvención total definitiva, que percibe íntegramente pese a ese incumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

La coalición de ERC y Bildu disfruta en el Parlamento Europeo de tres escaños, fruto de esos comicios del año pasado. Durante aquella campaña electoral, esta coalición, Ahora Repúblicas, gastó exactamente un total de 2.006.908,71 euros, según la contabilidad presentada por esa formación política y que el Tribunal de Cuentas ha dado por buena.

De esa cantidad total, 917.807,25 euros correspondieron a gastos por envíos de propaganda electoral; y el resto, 1.089.101,46 euros, se encuadraron en lo que la ley tipifica como «gastos electorales ordinarios.