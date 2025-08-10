Un alemán va a Mercadona y no da crédito a lo que encuentra: «No lo entiendo»

Un influencer alemán se ha hecho viral en nuestro país tras haber visitado un supermercado Mercadona. El motivo para que todo el mundo hable de él, es la reacción que tuvo ante los productos que encontró en sus estanterías. En concreto nos referimos a los de Deliplus, ya que este joven, que es experto en el cuidado de la piel no se podía creer la calidad que tienen los productos de marca blanca de Mercadona, algo que por otro lado, nosotros conocemos bien.

El protagonista de esta historia se llama Leon, es alemán, y tiene una cuenta en TikTok donde comparte contenido sobre cosmética desde un enfoque profesional. De hecho, no es un turista cualquiera: es desarrollador de productos, entiende de fórmulas y sabe leer los ingredientes. Así que su sorpresa no nace del desconocimiento, sino todo lo contrario. Lo que ha grabado durante su visita a Mercadona se ha convertido en resaltar la magnífica relación calidad-precio de los productos cosméticos de la cadena valenciana. El vídeo, que ya suma miles de visualizaciones, no ha servido para poner en valor la cosmética low cost de nuestro país, y en concreto la de Mercadona. Algo que el joven refleja con sus palabras “No lo entiendo… esto es marca propia”, sorprendido por el hecho de que sean productos tan buenos pero que cuesten tan poco.

Un alemán va a Mercadona y no da crédito a lo que encuentra

Para este alemán, entrar en un Mercadona fue como aterrizar en terreno conocido, pero con sorpresas inesperadas. Desde el principio del vídeo deja claro que este supermercado se ha convertido en uno de sus favoritos. En sus propias palabras: “Si alguna vez estás en España, definitivamente pasa por aquí”.

Pero su análisis va más allá de lo superficial. No se limita a decir que huele bien o que se ve bonito. Leon se detiene en los ingredientes, explica para qué sirve cada fórmula y compara lo que encuentra con productos de gama alta que él mismo ha probado o ayudado a desarrollar. El entusiasmo es real. Cuando encuentra un gel limpiador de Hacendado por 2,50 euros, directamente dice: “Estoy perdiendo la cabeza”.

Productos capilares que arrasan

Lo que más ha llamado la atención de este experto alemán es, sin duda, la sección de productos capilares de Mercadona. Champús, mascarillas, sprays y sérums que, según él, contienen ingredientes de alta gama a precios casi simbólicos. Uno de los momentos más comentados del vídeo es cuando menciona un sérum que contiene Polysilicone-29, el mismo componente que lleva el famosísimo ColourWow, una marca premium muy conocida fuera de España. Su reacción es clara: «Por menos de cinco euros… definitivamente se puede probar».

Para este joven alemán, algunos de los productos que muestra son tan eficaces que incluso ha empezado a comprarlos como regalo a sus amigos. Y lo más sorprendente es que, según cuenta, se los siguen pidiendo una y otra vez.

La mejor calidad-precio que no encontrarás en otros países

Lo que este vídeo pone sobre la mesa es algo más profundo que una simple recomendación. Leon lanza una reflexión importante sobre la industria cosmética. Asegura que producir buenos productos para el cuidado del cabello “es extremadamente barato”, y que muchas veces se paga más por el marketing y el envase que por el contenido real. Por eso le desconcierta tanto ver productos de calidad a precios tan bajos. No es que no crea que funcionen; es que no entiende cómo es posible que estén tan infravalorados en términos de percepción.

Por eso dice que no lo entiende. Poque por un lado, se refiere al precio y por otro, a cómo es posible que estos productos no tengan más fama fuera de España. Porque si algo queda claro tras ver su análisis, es que Mercadona tiene un filón que podría competir (al menos en calidad) con marcas que en otros países cuestan cinco o diez veces más.

Pero además el vídeo de este alemán en Mercadona nos sirve a nosotros, para que si no los conocemos, nos fijemos un poco mejor. De este modo, la próxima vez que pases por los pasillos de Mercadona, te darás cuenta de que tal vez lo excelente está justo delante, en un bote de 2,50 euros con la etiqueta de Deliplús o la de Hacendado. Y que sólo hace falta que llegue otra persona y lo vea, para que algo tan normal se convierta en viral.

Quizá por eso este vídeo ha conectado tanto con el público. Porque no sólo habla de cremas o champús. Habla de valorar lo propio. Y, quién sabe, quizá también nos anime a dedicar unos segundos más la próxima vez que pasemos por la sección de cosmética de nuestro Mercadona.