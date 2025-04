Santi Cañizares está hundido. El ex portero y ahora comentarista deportivo se ha sincerado en Radio Marca sobre la reciente ruptura con su pareja de estos últimos años, una inesperada separación que le ha dejado roto porque ha dejado claro que no ha sido voluntad suya. «He roto mi relación con mi pareja, que para mí era mi mujer. Estoy pasando por un momento difícil, las cosas del amor son durísimas».

El que fuera guardameta del Valencia o del Real Madrid reconoce que ni tiene ganas de salir de casa durante los últimos días y que ha perdido mucho peso porque apenas tiene apetito. «Las cosas del amor te dejan muy tocado, no sé que voy a hacer hoy. Había reducido mucho mi círculo social y había ocupado mucho tiempo porque era una relación muy intensa, estábamos muy juntos. Ahora me veo con todo el tiempo del mundo y con un círculo social muy reducido», cuenta.

«Sí que es verdad que las cosas sentimentales son muy duras. Yo, sinceramente, entiendo a muchas personas que les ha costado trabajo superarlas, porque a mi me va a costar trabajo también. Tengo muchos amigos y muchas puertas abiertas, pero no soy mucho de contar mis cosas. Estoy contando el grueso. Con quien realmente te puedes abrir son muy pocos. He perdido seis kilos, ahora hablo más con mi padre. Es el as que tengo en la manga, no es mal as. En esa última etapa de la vida, un padre agradece que sus hijos estén cerca de él, y lo tiene», añade.

Tercera separación de Cañizares

Un Santi Cañizares que ya se divorció dos veces anteriormente, aunque reconoce que nunca había vivido un amor como este último: «Yo era una persona solitaria, después del segundo divorcio lo era. Pasaba temporadas en el monte yo solo y no tenía ningún problema. Pero di un giro de 360 grados, modifiqué toda mi vida por amor y lo he disfrutado mucho, pero ahora ese giro juega en mi contra. No ha sido mi deseo y por lo tanto es muy duro. El vacío es grande, tengo tres hijas que conviven conmigo, tengo dos niñas que van al mismo colegio que sus hijos.

«Mi segunda separación ha sido también dolorosa. Dije que ‘nunca más’ y me ha llegado una etapa en el amor que considero imposible de mejorar y que ha terminado. He vivido lo más bonito del amor con esta última relación durante los últimos años, esa es la realidad. He vivido lo más bonito del amor y ahora soy consciente de que no hay vuelta atrás», se sincera.

«Mis hijas me han puesto unos mensajes muy bonitos de ánimo. Lucas, actualmente jugando de portero en Portugal, me llama todos los días. Tengo muchos viajes pendientes, pero llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa. Soy consciente de que no hay vuelta atrás. No me gustan los químicos, soy de agua y tila estos días. He visto vídeos para tratar el tema psicológicamente. Entiendo a quien le haya costado superar esto. Reconozco que estoy muy sensible», finaliza Cañizares.