Santi Cañizares ha demostrado en muchas ocasiones que no tiene pelos en la lengua. El ex portero y ahora comentarista deportivo se moja siempre que le preguntan por cualquier tema, y ahora está dando que hablar por algo que nada tiene que ver por el fútbol. El que fuera guardameta del Valencia o del Real Madrid ha sido cuestionado por su vida sentimental y los dos divorcios que ha tenido, y Cañizares se ha sincerado como nunca antes sobre esas relaciones pasadas y sobre su actual matrimonio, el tercero.

Todo empezó porque en la tertulia se hablaba de que ya no quedan matrimonios como los antiguos, por ejemplo el de sus padres: «Ellos se casaron hace 60 años. Mi padre está ahora en una situación delicada, puesto que ha superado una enfermedad y echa de menos a mi madre, la cual perdimos el año pasado».

Tras tocar ese tema, Cañizares habló de sus tres largas relaciones, reconociendo que las separaciones fueron difíciles. «Sí. El primer matrimonio fueron 10 ó 12 y el segundo 9 ó 10 años. En este tercero voy a por el cuarto año. Lo que peor te sabe es por los niños, para ellos, llevarlo no es fácil (divorcios)», dice en Radio Marca.

El ex portero aconseja a los que se separen que no lo pasen tan mal porque la vida sigue y al final encuentras personas con las que ser feliz: «Para todas esas personas que les ha pasado lo mismo, que llega el momento en el que escuchan eso de ‘ya no te veo igual’ y te hundes… Con todos mis respetos para mis ex mujeres, tengo que decir que lo mejor que me ha pasado es la relación que tengo ahora mismo. Lo pasé muy mal, en mi segundo divorcio sobre todo, pero nunca sabes lo que depara el futuro y ahora me arrepiento de la lágrima que se me cayó porque ahora soy feliz».

«Intentas alargarlo, yo tuve varios ‘abortos de separación’ y ya finalmente te das cuenta de que, si no evolucionas en la misma dirección que tu pareja, se genera una distancia muy grande aunque os hayáis respetado durante todo ese tiempo», añade Santi Cañizares en la citada tertulia radifónica.

Lo que dijo la ex de Cañizares

Hace unos años, Mayte García también habló de ese divorcio. La segunda mujer de Cañizares concedió una entrevista en la que se sinceró sobre aquella traumática separación: «Ningún divorcio es fácil y menos después de haber compartido tantos años juntos y tantas vivencias. Pero cada separación es diferente y, en nuestro caso, hemos sido muy humildes y hemos sabido cuidar la parte emocional, intentando no hacernos daño. He aprendido que la felicidad son momentos. Y era precisamente yo la que no estaba siéndolo y estaba faltando a la promesa que le hice a mi hijo: ser feliz cada día. Necesitaba frenar y cuidarme emocionalmente».

«Creo que, cuando un matrimonio se separa, no hay un único culpable. En nuestro caso, siempre ha habido mucha comunicación, cariño y respeto. Pero cuando te pasan cosas irreparables, como es la pérdida de un hijo, evolucionas a pasos agigantados y priorizas cosas a las que antes no les dabas importancia. Y otras a las que les dabas mucha importancia y ahora son insignificantes. Cada uno estaba tomando caminos diferentes que nos hacían sentir más felices, pero como matrimonio estábamos cada vez más alejados», añadía.

«Y creo que eso hay que respetarlo. Ya hemos perdido mucho y hay que ser humildes y aceptar que, si ya no éramos el matrimonio idílico que habíamos conseguido ser, podríamos seguir siendo unos padres maravillosos para nuestras hijas y apoyarnos el uno en el otro, como siempre lo hemos hecho. ¿Nuestras hijas? Después de todo lo que les ha tocado vivir, están en otro nivel. Son auténticas luchadoras. Me emociono solo de pensar en ellas. Se lo han tomado bien. Ellas han vivido separaciones traumáticas cercanas a la familia y lo único que nos pidieron es que siguiéramos llevándonos igual de bien que hasta ahora y que pudieran sentir que tenían una familia unida», finalizaba.