Las peñas del Villarreal estallan por el partido de Miami: «Nos da igual que nos paguen todo»

José Ángel Arnau, portavoz de la Agrupación de Peñas del Villarreal CF, mostró su enérgica oposición a que el equipo groguet haya aceptado jugar un partido contra el Barcelona en Miami el próximo 20 de diciembre correspondiente a la jornada 17 de Liga. Pese a que el presidente Fernando Roig ha asegurado que correrá con los gastos de aquel que quiera viajar a Estados Unidos, las medidas le parecen insuficiente a la afición del Submarino Amarillo.

«No nos hace ni pizca de gracia, ni aunque nos regalen avión y hotel de cinco estrellas. Si me lo proponen, no iré. A mí me gusta ir al estadio y que haya ambiente futbolero. Si me invitan a Miami, que sea para ver la NBA o la Fórmula 1, para ver fútbol me quedo en Villarreal y en España», dijo Arnau sobre un encuentro que podría marcar un hito histórico al ser el primero de la historia de la Liga que se celebra fuera de territorio español.

El portavoz de la Agrupación de Peñas del Villarreal CF, sin embargo, cree que esta medida desvirtúa la competición, algo que opinan algunos clubes, instituciones y demás implicados en el buen funcionamiento de la Liga. «Estamos decepcionados. Conociendo a la familia Roig sabíamos que eran capaces de esto. Jugamos en Primera para poder ver a estos rivales en casa delante de nuestra afición y a nivel deportivo es un agravio comparativo porque pasamos de jugar como local a hacerlo en Miami rodeado de aficionados del Barcelona», dijo en declaraciones a Cope.

Veremos qué sucede con un partido que ha revolucionado a muchos estamentos en España y que todavía debe recibir el OK tanto de la UEFA como de la FIFA. Javier Tebas lleva desde 2019 persiguiendo este tipo de partidos internacionales que hacen que muchos aficionados pierdan el apego hacia su equipo y para muestra un botón.