La celebración del Villarreal-FC Barcelona en tierras estadounidenses está cada vez más cerca de confirmarse. La RFEF aprobó ayer en la reunión de su Junta Directiva que este partido, correspondiente a la jornada 17 de Liga, se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami. Sólo falta esperar al OK definitivo de UEFA y FIFA para que Javier Tebas logre un objetivo que lleva persiguiendo en los últimos años.

La disputa del duelo liguero en Estados Unidos provocaría que el FC Barcelona evitara una de las salidas más complicadas de la temporada. En lugar de jugar en La Cerámica, el conjunto culé lo haría en un estadio en el que contarían con un importante apoyo. Además, la afición del Villarreal se quedaría sin la visita de uno de los grandes equipos de la Liga y disputaría tan sólo 18 encuentros de la competición doméstica en su estadio.

El descontento de la afición del Submarino Amarillo lo ha canalizado la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE). «Junto a los colectivos Villarreal Fans, del Villarreal CF y Seguiment FCB del FC Barcelona queremos comunicar nuestra absoluta, total y firme oposición a que se deslocalice el partido fuera de España», ha indicado el colectivo en un comunicado. La respuesta del conjunto castellonense ha sido rápida, ya que Fernando Roig, presidente del club, ha comunicado en una rueda de prensa diferentes medidas para ‘compensar’ a su afición. Entre ellas, ha informado que pagara la entrada y el viaje a Miami a los socios que acudan al partido.

El presidente Fernando Roig anuncia que, en caso de disputarse finalmente el Villarreal-Barça en Miami, TODOS los ABONADOS podrán contar con viaje y entrada gratuita al partido. Aquellos que no puedan o no quieran viajar se les reintegrará un 20% de lo que hayan pagado por el… pic.twitter.com/Vo9AOX2w58 — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 12, 2025

Para los abonados groguets que elijan no asistir al encuentro, Roig ha prometido un descuento del 20% en sus abonos. «El bien del fútbol, del Villarreal y de la Liga española yo creo que es fundamental. Estamos empezando a hablar hoy y hasta el 21 de diciembre vamos a estar hablando de este partido», ha continuado expresando el dirigente.

El Villarreal ‘saca pecho’ del partido en Miami

En su intervención, Roig se ha mostrado ilusionado por que sea el Villarreal el que acompañe al FC Barcelona en la disputa de este encuentro lejos de nuestro país. «Es una grandísima posibilidad. Históricamente, si se realiza, seremos el primer equipo en haber salido al extranjero a disputar un partido oficial, un partido importante como sería el Villarreal – Barcelona», ha indicado el presidente del conjunto amarillo.

El Villarreal intentará, de esta manera, calmar las aguas con una afición que ha alcanzado los 20.000 abonados en las últimas temporadas. Unas cifras destacables para una localidad que supera por poco los 50.000 habitantes y en la que uno de cada cinco villarrealenses son abonados del club. Esta temporada, el Villarreal disputará por quinta vez la Champions League. Una competición en la que ha alcanzado las semifinales en dos ocasiones.