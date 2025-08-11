FASFE se opone al partido en Miami y llevará a los tribunales a la RFEF y a la Liga

El anuncio por parte de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de autorizar a la Liga a albergar un partido en Miami entre Villarreal y Barcelona está trayendo mucha cola. FASFE (Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español) ha atacado duramente la decisión tomada por la Federación en clara sintonía con la Liga y que vulnera los derechos de los aficionados.

«Ante la decisión de la Junta Directiva de la RFEF de esta mañana de comenzar la tramitación de los permisos necesarios para que se dispute en Miami el partido Villarreal CF – FC Barcelona correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División del fin de semana del 21 de diciembre de este año, FASFE como red independiente de la afición española, junto a los colectivos Villarreal Fans, del Villarreal CF y Seguiment FCB del FC Barcelona queremos comunicar nuestra absoluta, total y firme oposición a que se deslocalice el partido fuera de España», dijeron en el inicio de su comunicado.

FASPE quiso explicar su postura contraria a un encuentro que hasta puede adulterar la competición. «Consideramos vergonzoso que se intente pervertir nuestra liga robándosela a su razón de ser que no es otra que la afición. El fútbol es, en mucha mayor medida y mucho antes un evento social y cultural que una rama de la industria del entretenimiento y quererlo erradicar de la comunidad que lo creó y lo sostiene desde su nacimiento es un atentado ante el que no podemos quedar impasibles», aseveron.

«Más aún, trasladar la celebración de un partido de competición española al extranjero rompe la integridad de la competición, vulnera los derechos de los abonados locales que han pagado para presenciar todos los partidos en su estadio y va contra lo dispuesto en el recién aprobado informe del Parlamento Europeo sobre el papel de las políticas de la UE en la configuración del modelo europeo de deporte que ‘hace un llamamiento a los órganos de gobierno del fútbol a impedir que partidos de competiciones domésticas sean jugados en el extranjero’», aseguró FASFE.

La organización no dudará en emprender acciones legales si el encuentro, al que ahora UEFA y FIFA tienen que dar el OK, se llegase a celebrar. «Por estos motivos, nos ponemos inmediatamente a trabajar para evitar la comisión de este atropello a la afición y a nuestro fútbol. En breve requeriremos a la RFEF para que retire su autorización a que se juegue el partido en Miami y al CSD para que ejerza sus competencias impidiéndolo. Asimismo, si el proyecto siguiera adelante, emprenderemos las acciones oportunas ante los tribunales para evitarlo», zanjaron.