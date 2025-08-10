El sueño de Tebas más cerca: la Federación votará si el Villarreal-Barcelona se juega en Miami

La Federación está muy cerca de sentar el primer partido de la Liga en Estados Unidos. Después de la insistencia de Javier Tebas y los guiños de Joan Laporta, el próximo lunes se reunirán de que el Villarreal-FC Barcelona del próximo 20 de diciembre se jugará en Miami. Un debate en el que, además de valorar el futuro de Montse Tomé, buscará la aprobación de la Asamblea par celebrar la primera jornada de la competición española fuera del territorio nacional.

La iniciativa cogió fuerza el año pasado a raíz de la aprobación de la FIFA de jugar competiciones nacionales fuera del país. La idea consiste en que, en caso de que salga adelante, iniciar los trámites para que la FIFA de la autorización para que la jornada 17 del conjunto culé se juegue en Estados Unidos. En las próximas horas, la RFEF convocará a su junta directiva y requerirán la autorización de la UEFA antes del próximo 30 de noviembre antes de ser presentado a la CONCACAF y la Federación de Fútbol estadounidense.

Un sistema que debe estar al tanto la FIFA y del que no hace falta su permiso si se cumple con los parámetros establecidos . Según marca el Reglamento de los Partidos Internacionales, la Federación esperará que, una vez la aprobación de ambos clubes, la Liga se ponga en marcha a contrarreloj para contar con la UEFA, algo del que confía en que se termine produciendo después de las conversaciones establecidas en las últimas semanas.

Laporta y Tebas se hacen con la suya para que el Barcelona juegue en Miami

El trabajo de Javier Tebas para llevar la Liga a otro país es algo en lo que lleva trabajando los últimos años. La pasada temporada fracasó en el intento y señaló el Mundial de Clubes como escenario perfecto para promocionar su iniciativa. Una espera que no se demoró y que hizo coger fuerza al proyecto a raíz del discurso de Laporta en Asia.

«Estamos trabajando y esperamos que eso surja. Nuestra voluntad es hacer lo que hacemos. Ha llegado un nuevo líder en la Asociación con una venta ya mucho más agregada, que ha habido un contencioso jurídico, con FIFA, en Estados Unidos, que está facilitando las autorizaciones para poder hacer partido, esperamos tanto antes y si es posible, ya esta temporada», declaró en ESPN el presidente del Barça.

«Nosotros trabajamos desde hace tiempo y yo vengo diciendo que nuestra voluntad es llevar un partido fuera de España. He dicho que Miami es donde puede ir. Su acierto es jugar a la lotería», confesó Tebas el mes pasado. Su sueño, a falta de confirmación oficial, está más cerca que nunca de hacerse realidad.