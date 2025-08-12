La Junta cree que el incendio de Tarifa ha sido «intencionado»: «Querían hacer daño»

El incendio forestal declarado este lunes en Tarifa (Cádiz) y que obligó a evacuar a más de 2.000 personas de las zonas de playas y hoteles de Atlanterra y la playa de los Alemanes ha sido provocado intencionadamente, según ha apuntado este martes el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

En declaraciones a los medios desde Tarifa, Sanz ha dado a conocer las «sospechas fundadas» de que el fuego, que ya afecta a un perímetro de 300 hectáreas en el Parque Natural del Estrecho, ha sido intencionado, según se desprende de las primeras investigaciones que está desarrollando las fuerzas de seguridad y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Plan Infoca.

«Todo apunta, y tenemos sospechas fundadas, a que este incendio ha podido ser intencionado. Estamos hablando de una circunstancia lamentable. No sólo de que la mano del hombre, por negligencia o irresponsabilidad, muchas veces puede provocar un incendio. En este caso hablamos de mala intención, de mala fe y de un intento de hacer daño», ha señalado el consejero.

Sanz ha indicado que el fuego se originó «en una zona escondida de una roca», pero hay «datos y evidencias» que llevan a un origen deliberado. Los individuos detrás de estos hechos «han podido provocar no sólo una catástrofe natural, sino un daño incalculable a las personas», ha remarcado el consejero, que considera que si definitivamente el fuego ha sido intencionado «agrava muchísimo las circunstancias de este incendio».

El incendio de tarifa deja nerviosismo entre los desalojados, trabajo incansable de los profesionales y una playa abarrotada por los evacuados. pic.twitter.com/6BBubmo5CO — Menchu Perez (@menchu6668) August 12, 2025

El titular de Presidencia ha pedido que «caiga todo el peso de la ley» sobre los responsables por «hacer daño a la naturaleza, a las personas y a la vida cotidiana de unas provincias que viven del turismo, y cuya economía y empleo» dependen de la acción de un pirómano. «Merecen la reprobación y el rechazo absoluto por parte de la población», ha rematado Sanz, que confía en dar con los culpables.

El consejero ha trasladado que, en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Infoca se ha decidido «extremar e incrementar todos los operativos de vigilancia y reforzar los efectivos de los cuerpos de seguridad» en la zona del incendio.

El fuego sigue activo y «virulento»

Unas 400 personas han regresado ya a sus viviendas y hoteles después de haber sido desalojadas durante la noche del lunes. Los recursos de acogida desplegados en el colegio Miguel de Cervantes y la iglesia de Zahara de los Atunes aún mantienen a un número similar de desalojados, a la espera de que las recomendaciones de seguridad permitan su retorno.

Las labores de extinción se mantienen en la zona, donde el fuego sigue activo, especialmente «virulento» en el flanco derecho, menos cercano a la zona de viviendas y hoteles, pero con incidencia en tres focos de zona forestal del Parque Natural del Estrecho.

Sanz ha informado además de que un incendio que se ha producido esta mañana en Caños de Meca (Cádiz) también ha sido intencionado: «Volaremos con drones de vigilancia los perímetros de la zona costera y reforzaremos medios de Infoca para poder detectar cualquier circunstancia extraña. Solicito colaboración ciudadana para detectar cualquier actitud sospechosa».

El consejero ha subrayado que al incendio, declarado en torno a las 14:20 horas del lunes en la Sierra de la Plata, «todavía le queda un recorrido complejo durante el día de hoy, que va a requerir muchas actuaciones».

El amplio dispositivo desplegado de forma urgente en la zona de Atlanterra, con más de 10 medios aéreos y 200 efectivos, logró evitar que el fuego alcanzara viviendas u hoteles pese a la cercanía de las llamas durante la tarde.

Por otro lado, el guardia civil atropellado este lunes mientras trabajaba en el incendio se encuentra «bien», aunque continúa ingresado en el Hospital de Puerto Real, según han señalado fuentes del instituto armado a Europa Press. El agente está pendiente de someterse a «una intervención por una fractura». Destacado en el puesto de TorrePlata, en Zahara de los Atunes, solicitó unirse de manera voluntaria al dispositivo de la Benemérita para evacuar a los vehículos que se encontraban en Atlanterra.