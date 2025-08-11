Bombazo en Decathlon con la sandalia tipo Birkenstock que cuesta la mitad: no vas a encontrar nada igual

Decathlon ha vuelto a dar en el clavo y lo ha hecho con un lanzamiento que está dando mucho que hablar. La cadena deportiva ha puesto a la venta las sandalias Izas Durtal V2, un modelo que recuerda muchísimo a las icónicas Birkenstock Arizona pero que cuesta prácticamente la mitad. Mismo estilo, una calidad más que decente y un precio que deja en evidencia a la competencia. La jugada es redonda y ya hay quienes las llaman «el chollo del verano» porque reúnen lo que todo el mundo busca: comodidad, diseño y un precio asequible.

Estas sandalias están fabricadas en cuero y cuentan con dos correas ajustables que permiten adaptarlas al pie con facilidad. La plantilla, hecha en ante, es anatómica, por lo que se amolda a la forma natural del pie ofreciendo un soporte cómodo incluso después de horas de uso. Además, la suela de EVA con látex garantiza ligereza y una buena amortiguación, algo que se nota mucho si caminas bastante o si sueles pasar muchas horas de pie. Vamos, que no son solo bonitas, sino que también están pensadas para cuidar tus pies y evitar molestias.

Sandalias tipo Birkenstock baratas en Decathlon

Pero lo que ha hecho que se conviertan en virales es el precio, pues las Izas Durtal V2 tienen ahora un 30% de descuento y se pueden comprar por 48,99 euros en tiendas físicas y en la página web de Decathlon. Para que te hagas una idea, las Birkenstock Arizona , con un descuento del 35%, siguen rondando los 100€. La diferencia es clara, unos 50 euros menos por un diseño y prestaciones muy similares. Y claro, cuando en redes se ha empezado a comentar esta comparación, la fiebre por hacerse con ellas no ha tardado en llegar.

Decathlon, fiel a su estilo, ha apostado por venderlas también online, lo que le permite llegar a cualquier punto de España con entregas rápidas de entre 1 y 3 días hábiles. Cualquiera puede pedirlas y tenerlas en casa en tiempo récord. Es un detalle que también ha sumado puntos, porque no todo el mundo vive cerca de una tienda física y, en verano, no hay tiempo que perder si quieres estrenar sandalias nuevas.

La estrategia es sencilla pero muy efectiva. Se trata de ofrecer un producto con el look que todo el mundo reconoce, con materiales cómodos y resistentes, pero a un precio que invita a comprar sin remordimientos. Y todo sin necesidad de atacar directamente a la competencia. Decathlon ha dejado que los números hablen por sí solos: si puedes tener algo muy parecido a las Birkenstock, pero por la mitad de precio, la elección es casi automática.

Con este movimiento, la marca francesa ha conseguido algo que muchas buscan: colarse en el radar de los amantes de las tendencias que no están dispuestos a pagar de más. Y aunque las Birkenstock seguirán teniendo su público fiel, la irrupción de este modelo puede marcar un antes y un después para quienes priorizan la relación calidad-precio. De hecho, no sería raro que en pocas semanas empiecen a agotarse las tallas, porque la fórmula «mismo estilo, misma comodidad y mitad de precio» es prácticamente infalible.