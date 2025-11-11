Llega una borrasca de «gran impacto» a España y la AEMET lo ha confirmado: a partir de este día

La AEMET ha confirmado lo que va a pasar a partir de este día, una borrasca de gran impacto está a punto de llegar a España. En estos días en los que todo puede ser posible, es importante estar pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, de la mano de una serie de situaciones poco comunes. Este tipo de elementos que llegan sin avisar puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Es hora de saber qué puede pasar en estos días.

Por lo que, este tipo de borrasca puede acabar siendo la que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en una semana en la que el tiempo parece que va cambiando por momentos. Tenemos que afrontar un giro importante de guion que puede convertirse en algo esencial en estas jornadas que tenemos por delante. Tocará esperar un poco para ver qué es lo que nos está esperando en unos días cargados de actividad que pueden ser claves. La AEMET conforma qué pasará a partir de este día.

A partir de este día todo cambiará

Será mejor que nos preparemos ante la llegada de una borrasca de gran impacto que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Por lo que, tenemos que empezar a prepararnos para conseguir una serie de novedades que pueden ser esenciales en estos días.

Estaremos pendientes de una serie de fenómenos que realmente pueden cambiarlo todo, con ciertas novedades que pueden afectarnos de lleno y sin duda alguna, serán las que nos marcarán de cerca. Es hora de esperar esta borrasca de gran impacto y ver sus consecuencias inesperadas.

Este día que tenemos por delante, nos espera un giro destacado de guion que puede hacernos sacar el paraguas o incluso quedarnos a casa. La lluvia se ha convertido en el gran enemigo en determinadas zonas, se convierte en el factor que puede acabar marcando estos días que tenemos por delante.

Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que va a pasar en estos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué nos depara una previsión del tiempo, que llega con más de una sorpresa inesperada.

La AEMET confirma la llegada de una borrasca de alto impacto

Una terrible borrasca de alto impacto está a punto de hacer acto de presencia en España. Deberemos prepararnos para lo peor, en unos días en los que el mal tiempo acabará siendo uno de los protagonistas de estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET desde su web: «El frente, asociado a la borrasca Claudia, aun con incertidumbre, se prevé que permanezca prácticamente estacionario en el noroeste peninsular y, a lo largo de la tarde, su parte sur afectará también al oeste de Canarias. Dejará cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular, así como nubosidad de tipo alto en el resto de la Península y Baleares. Las precipitaciones afectarán a Galicia y de forma menos importante al noroeste de Castilla y León. Serán persistentes en la parte más occidental de Zamora y León y principalmente en Galicia donde, en su parte occidental, serán probables chubascos localmente muy fuertes y con tormentas aisladas, que darán lugar a acumulaciones significativas. En Canarias, intervalos nubosos tendiendo a muy nuboso con probables chubascos localmente muy fuertes y con tormenta en las islas occidentales que darán lugar a abundantes acumulaciones en las vertientes oeste y suroeste. Probables nieblas matinales en depresiones del noreste peninsular, en puntos del litoral norte mediterráneo y del entorno de Melilla. Brumas frontales en Galicia y en Canarias. Temperaturas máximas en ligero descenso en el extremo noroeste y ascensos en el resto y Baleares, localmente notables en zonas del centro este. Temperaturas mínimas en descenso en la meseta norte, ligero en la fachada mediterránea y Baleares, y aumentos en el resto localmente notables en zonas del sur de Andalucía. En Canarias ligero ascenso en los litorales. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes en el oeste de Galicia. En Canarias, precipitaciones que pueden ser fuertes o muy fuertes y persistentes con acumulados significativos. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormentas. Viento fuerte en Galicia y en sistemas montañosos la mitad norte y viento también fuerte en Canarias con rachas que pueden ser muy fuertes en las islas occidentales».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplarán vientos de componente sur en la parte occidental de la Península y del este y sureste en la parte oriental y en Baleares, con levante en el Estrecho y Alborán. Serán flojos en la fachada mediterránea y en las depresiones del interior de Cataluña y moderados en el resto, así como en el valle del Ebro. Intervalos de fuerte en litorales del oeste y noroeste de Galicia y rachas muy fuertes en dicha comunidad, área cantábrica y en torno de sistemas montañosos de la mitad norte».