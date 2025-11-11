La AEMET confirmada la bajada de temperaturas y avisa por el viento en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado un ligero descenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado sobre «aumentos ocasionales de intensidad» con respecto al tiempo de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 11 de noviembre.

Bajan las temperaturas unos grados en la Comunidad Valenciana, principalmente en la provincia de Alicante, donde los termómetros llegaron a marcar 24 ºC de máxima el pasado lunes 10 de noviembre. Para este martes 11 de noviembre, la AEMET ha confirmado máximas de 22 ºC en la capital de la Costa Blanca, donde se tocarán los 11 ºC en las horas más frías de la noche. En Elche u Orihuela las temperaturas descenderán hasta los 9 ºC y en el interior de la provincia se llegarán a los 8 ºC en Alcoy o Villena.

La Agencia Estatal de Meteorología también ha querido mandar un aviso sobre el viento en la provincia de Alicante, que puede coger intensidad en la zona norte de la provincia. «Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral norte», ha informado la AEMET sobre el tiempo.

Las temperaturas sufrirán menos cambios en la provincia de Valencia, donde también se espera para este martes 11 de noviembre «cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas» y también «posibles estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral». Con respecto al viento, será «flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur la segunda mitad del día». Por su parte, las máximas en la capital serán de 21 ºC con una mínima de 10 ºC. En el interior de la provincia, se descenderá hasta los 5 ºC en Requena.

Más bajas serán las temperaturas en Castellón, donde en la capital se llegará a los 8 °C durante las horas más frías de la noche. En Morella, en el interior de la provincia, los termómetros caerán hasta los 5 ºC. En el interior de Castellón se registrarán las temperaturas más frías de la Comunidad Valenciana este martes 11 de noviembre. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Posibles estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur la segunda mitad del día», ha informado la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Castellón para este martes.

La AEMET avisa por el viento en la Comunidad Valenciana

Más allá del ligero descenso de las temperaturas y el aviso por viento en Alicante, la Agencia Estatal de Meteorología no ha avisado sobre fenómenos significativos en la Comunidad Valenciana para este martes 11 de noviembre. Esta es la predicción de la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este martes 11 de noviembre:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Posibles estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral norte y central. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral norte de Alicante.