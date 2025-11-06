Alerta amarilla por lluvias y granizo en la Comunidad Valenciana: la AEMET lo confirma

La AEMET ha decretado la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana para este jueves 6 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha mandado un aviso por las posibles lluvias con episodio de granizo que se pueden suceder durante el día en el norte de la provincia de Castellón. En Alicante y Valencia no se esperan lluvias, según han confirmado las autoridades. Consulta todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla por lluvias en la provincia de Castellón para este jueves 6 de noviembre.

Después de varios días sin lluvias, las precipitaciones vuelven a hacer acto de presencia en la Comunidad Valenciana. Y además lo hacen con un aviso de la AEMET por lluvias con episodios de granizo en el litoral e interior norte de la provincia de Castellón. Según la Agencia Estatal de Meteorología, esto podría suceder desde las 00.00 horas de la madrugada hasta las 18.00 horas, cuando los fenómenos atmosféricos adversos cesarán.

«Precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el norte de Castellón. No se descartan rachas muy fuertes del noroeste en el norte de Castellón a últimas horas», ha informado la AEMET sobre lo que puede ocurrir en el norte de Castellón hasta las 17.59 horas de este jueves 6 de noviembre. La precipitación acumulada en una hora que se espera en el interior norte y litoral norte es de 20 mm con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. La Agencia Estatal de Meteorología también avisa de posibles episodios de granizo.

En las provincias de Alicante y Valencia tampoco se descartan «precipitaciones desplazándose de oeste a este sin descartar que vengan acompañadas de tormenta». «Cielo muy nuboso a primeras horas, tendiendo por la tarde a poco nuboso en el resto», informa la AEMET en su predicción en el resto de la Comunidad Valenciana.

Alerta amarilla por lluvias en Castellón

La predicción del tiempo de la AEMET para este jueves 6 de noviembre en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo muy nuboso a primeras horas, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en el tercio norte y a poco nuboso en el resto. Se esperan precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el norte de Castellón, sin descartar que se extiendan de forma más débil y dispersa hacia el sur. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la mitad sur y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento flojo de componente sur de madrugada, tendiendo a componente oeste durante la mañana y aumentando a moderado al mediodía, ocasionalmente fuerte en el norte de Castellón, donde no se descartan rachas muy fuertes a últimas horas.