La Comunidad Valenciana despide octubre con temperaturas a la baja: «Descenso de las mínimas»

La Comunidad Valenciana cierra el mes de octubre con descenso de las temperaturas mínimas antes de un inicio de noviembre en el que habrá una bajada drástica en toda la zona del Mediterráneo. Para este viernes 31 de octubre, la AEMET ha confirmado el «descenso de las mínimas en el sur de Alicante» durante las horas más frías de la noche. No se esperan precipitaciones en todo el día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas de este viernes 31 de octubre en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana despide el mes de octubre con temperaturas moderadas. Después de la lluvia que apareció por sorpresa mientras se realizaba el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, este viernes 31 de octubre no se esperan precipitaciones en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas», ha confirmado la AEMET en su predicción, en la que sí ha informado sobre un ligero descenso de las temperaturas mínimas en el sur de Alicante.

En esta provincia las temperaturas aún serán apacibles teniendo en cuenta la época del año. En Alicante se llegará a los 26 ºC en algún momento del día y la mínima será de 14 ºC durante las horas más frías de la noche. En Elche u Orihuela las temperaturas mínimas serán de 13 ºC y en el interior de la provincia, en Alcoy, los termómetros bajarán hasta los 11 ºC. Pese a la bajada, estos guarismos siguen siendo notables para estas fechas.

En Valencia capital, las máximas también serán de 26 ºC con mínimas de 16 ºC, durante la noche. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de oeste moderado en el litoral central durante la jornada y en el interior por la tarde», informa la Agencia Estatal de Meteorología sobre el tiempo en la provincia de Valencia.

Hasta los 10 ºC bajarán las temperaturas en Requena. El punto más frío de la Comunidad Valenciana estará en Castellón, donde en el interior de la provincia se llegará a los 7 ºC en Morella. En la capital se espera una máxima de 23 ºC con mínimas de 12 ºC durante la noche. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable», ha dicho la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Castellón.

Bajada de las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET no ha avisado de fenómenos significativos con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 31 de octubre. Esta es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para este día en la Comunidad Valenciana:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las mínimas en el sur de Alicante. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de oeste moderado en el litoral central durante la jornada; por la tarde se darán intervalos de intensidad moderada, de oeste en el interior de Valencia y de suroeste en el litoral de Alicante.