Máxima precaución: alerta amarilla por «rachas fuertes de viento» en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en la Comunidad Valenciana. El Servicio Estatal de Meteorología ha querido mandar un aviso ante los fenómenos adversos que se esperan en el interior de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. También se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h en las zonas costeras del Mediterráneo. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 23 de octubre.

El viento irrumpe en la Comunidad Valenciana y además lo hace con fuerza. Después de varios días en los que la AEMET avisó de fuertes rachas en la provincia de Alicante, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta amarilla por «fuertes rachas de viento» en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

La AEMET ha decretado la alerta amarilla entre las 08:00 horas y las 17:59 horas en el interior de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, donde se esperan «rachas máximas de 80 km/h de viento de componente oeste». La Agencia Estatal también ha decretado la alerta amarilla entre las 06:00 horas y las 11:59 horas en las zonas costeras de Castellón y Valencia. La AEMET pronostica «viento del oeste y suroeste de 50 km/h (fuerza 7) con rachas que pueden alcanzar los 70 km/h».

Por lo que respecta a las temperaturas, se esperan máximas de 32 ºC en Alicante capital durante las horas calientes del día, mientras que las mínimas subirán hasta los 20 ºC. En Elche también se tocarán los 32 ºC y en Orihuela se llegará hasta los 33 ºC, en temperaturas más propias del verano. En Valencia la máxima será de 31 ºC a primera hora de la tarde y en la localidad de Gandía se llegará hasta los 30 ºC. En Castellón capital también se llegará a los 30 ºC en un día de calor marcado por el fuerte viento en la Comunidad Valenciana.

Alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha avisado de los fenómenos significativos que se esperan en la Comunidad Valenciana para este jueves 23 de octubre. «Rachas muy fuertes de viento de componente oeste, que serán menos probables en el sur de Alicante y en el litoral de Castellón», informa en su página web oficial.

La predicción del tiempo completa de la AEMET para la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Intervalos nubosos, disminuyendo a cielo poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las mínimas en la mitad norte y ascenso de las máximas en la mitad sur. Viento moderado de componente oeste ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, menos probables en el sur de Alicante y el litoral de Castellón; a últimas horas tenderá a amainar en general.